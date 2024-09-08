Россия запустила "Шахеды" по Украине: где существует угроза
Российская армия продолжает террор украинских городов и поселков. Поздно вечером 8 сентября враг снова запустил дроны-камикадзе типа "Шахед".
В ряде регионов была объявлена воздушная тревога. Призываем не игнорировать угрозу и направляться в укрытие. Где сейчас фиксируют российские "Шахеды", передает 24 Канал.
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В Киевской ОВА предупредили о работе Воздушных сил по вражеским дронам. Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников, "Шахеды" с Полтавщины движутся на Киевщину. 4 "Шахеды" из Роменского района зашли в Миргородский район Полтавщины. Продолжают западный курс. 2 новых БпЛА через Ахтырку/Богодухов. Также западным курсом. Мониторы сообщают, что на пересечении Сумской и Полтавской области находится 5 беспилотников. "Шахеды" из Сумщины летят по направлению на Полтавщину. Воздушные силы сообщают, что группу "Шахедов" фиксируют на границе Харьковской и Сумской областей. Курс – на Запад.
Взрывы на Киевщине
– пишет власть.
Где сейчас тревога
В Киевской ОВА предупредили о работе Воздушных сил по вражеским дронам.
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,
"Шахеды" с Полтавщины движутся на Киевщину.
4 "Шахеды" из Роменского района зашли в Миргородский район Полтавщины. Продолжают западный курс.
2 новых БпЛА через Ахтырку/Богодухов. Также западным курсом.
Мониторы сообщают, что на пересечении Сумской и Полтавской области находится 5 беспилотников.
"Шахеды" из Сумщины летят по направлению на Полтавщину.
Воздушные силы сообщают, что группу "Шахедов" фиксируют на границе Харьковской и Сумской областей. Курс – на Запад.