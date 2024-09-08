Россия запустила "Шахеды" по Украине: где существует угроза

Российская армия продолжает террор украинских городов и поселков. Поздно вечером 8 сентября враг снова запустил дроны-камикадзе типа "Шахед".

В ряде регионов была объявлена воздушная тревога. Призываем не игнорировать угрозу и направляться в укрытие. Где сейчас фиксируют российские "Шахеды", передает 24 Канал.

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