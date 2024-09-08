Россия запустила "Шахеды" по Украине: где существует угроза

8 сентября 2024, 23:44
Читати новину українською
Автор: Дмитрий Усик

Российская армия продолжает террор украинских городов и поселков. Поздно вечером 8 сентября враг снова запустил дроны-камикадзе типа "Шахед".

В ряде регионов была объявлена воздушная тревога. Призываем не игнорировать угрозу и направляться в укрытие. Где сейчас фиксируют российские "Шахеды", передает 24 Канал.

Смотрите также Разные войны по одному сценарию: как Россия создала себе образ "миротворца" и почему в это поверили

00:39, 09 сентября

Взрывы на Киевщине

В Киевской ОВА предупредили о работе Воздушных сил по вражеским дронам.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,
– пишет власть.

00:20, 09 сентября

"Шахеды" с Полтавщины движутся на Киевщину.

23:39, 08 сентября

4 "Шахеды" из Роменского района зашли в Миргородский район Полтавщины. Продолжают западный курс.

2 новых БпЛА через Ахтырку/Богодухов. Также западным курсом.

23:36, 08 сентября

Где сейчас тревога

23:23, 08 сентября

Мониторы сообщают, что на пересечении Сумской и Полтавской области находится 5 беспилотников.

23:13, 08 сентября

"Шахеды" из Сумщины летят по направлению на Полтавщину.

22:52, 08 сентября

Воздушные силы сообщают, что группу "Шахедов" фиксируют на границе Харьковской и Сумской областей. Курс – на Запад.