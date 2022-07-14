Во многих областях снова воздушная тревога – немедленно направляйтесь в укрытие

Во второй раз за день во многих украинских областях сирена известила о воздушной тревоге. Жителям этих регионов нужно немедленно пройти в укрытие.

Если вы услышали сирену – немедленно пройдите в укрытие и находитесь там, пока повторная сирена не известит об отбое тревоги. Не рискуйте собственной безопасностью.

Важно Ракетные удары по Виннице и Николаеву, безумные потери врага: основное за 141 день войны

Где объявили тревогу

По состоянию на 15:15 сирена известила о воздушной тревоге в:

Киеве и Киевской области;

Житомирской области;

Черниговской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области.

Также уже более 3-х месяцев воздушная тревога непрерывно продолжается в Луганской области. В то же время с 15 апреля из-за оккупации не работает система оповещения в Херсонской области.

Что делать, если услышали взрывы

Каждый день россия доказывает, что является страной-террористом. Каждый день оккупанты ракетами атакуют гражданские объекты в украинских городах и селах – школы, садики, торговые центры и жилые дома. Трудно предсказать, куда россия будет атаковать в следующий раз. Так же трудно предсказать, куда могут упасть обломки от сбитых ракет. Поэтому– если слышите сирену, немедленно идите в укрытие.

Если во время воздушной тревоги услышали звуки взрывов – помните, что это может работать ПВО. Однако не нужно распространять в сети фото или видео, на которых видна работа противовоздушной обороны.

Если все-таки был "прилет", помните – распространять фото и видео с последствиями атаки во время воздушной тревоги запрещено. Это только поможет россиянам скорректировать свой огонь. Нельзя и сообщать в сети адрес места ракетного удара. Все эти действия могут поставить под угрозу не только ваших близких, но и весь ваш город или село.

Важно – во время воздушной тревоги россияне обстреляли Винницу: смотрите видео