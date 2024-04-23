Враг запускал по Украине "Шахеды": в нескольких городах слышали взрывы

Вечером 23 апреля враг в очередной раз запустил по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Сообщалось об угрозе для ряда регионов Украины.

Воздушные Силы предупреждали об угрозе ударов по Полтавской области и Югу. Что известно об этой вечерней атаке агрессора, передает 24 Канал.

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Где была тревога и летели "Шахеды"