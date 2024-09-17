Россия начала активную атаку "Шахедами" и авиабомбами: какие регионы под угрозой

Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами" на ночь глядя. Областями распространяется воздушная тревога. Кроме этого, враг применяет управляемые авиабомбы на нескольких направлениях.

В регионах объявляют тревогу по вектору движения вражеских воздушных целей. 24 Канал оперативно следит за сообщением Воздушных сил и мониторинговых каналов.

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