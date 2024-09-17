Россия начала активную атаку "Шахедами" и авиабомбами: какие регионы под угрозой
Источник:Воздушные силы ВСУ
Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами" на ночь глядя. Областями распространяется воздушная тревога. Кроме этого, враг применяет управляемые авиабомбы на нескольких направлениях.
В регионах объявляют тревогу по вектору движения вражеских воздушных целей. 24 Канал оперативно следит за сообщением Воздушных сил и мониторинговых каналов.
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Воздушные силы предупредили об опасности в Черкасской и Кировоградской области. Также БпЛА на границе Херсонской и Николаевской области. Онлайн-карта обновляется автоматически. Мониторинговые каналы предупреждают: Запорожский район под активным ударом КАБами. Также под ударом приграничье Сумщины. В ПС предупредили, что есть угроза применения авиационных средств поражения для Николаевской области. В Сумах прогремел взрыв. Есть угроза применения авиационных средств поражения для Днепропетровской области, предупредили в Воздушных силах. Пуск КАБ на Запорожье и Сумщину. В Запорожской области снова прогремела серия взрывов, предупредили в ОВА. БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, пишут мониторинговые каналы. Продолжается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и Запорожской области. С применением авиационных средств поражения. Во время тревоги находитесь в укрытиях, Повторные взрывы в Запорожье. Пуски КАБ в Донецкой и Сумской области. Очередной пуск КАБ в направлении Запорожья. СМИ сообщают о взрывах в Запорожском районе. Очередной пуск КАБ в Донецкой области. КАБ в направлении Запорожья. Пуск КАБ в Запорожской области. Враг осуществил очередной пуск КАБ на Сумщину. Пуск КАБ в Донецкой области. БПЛА на севере Полтавщины. Также есть угроза применения авиационных средств поражения для Запорожской области. Кроме этого, россияне впустили КАБ на Сумщину. Дополнительно ВС предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! Враг осуществил пуск КАБов в Сумской и Донецкой области. БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину. Группа БПЛА в Харьковской области курсом на Полтавскую область. Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА. Воздушные силы сообщили об угрозе ударного БПЛА для Сумщины.
В каких регионах объявлена воздушная тревога
– сообщили в Воздушных силах.
Воздушные силы предупредили об опасности в Черкасской и Кировоградской области. Также БпЛА на границе Херсонской и Николаевской области.
Онлайн-карта обновляется автоматически.
Мониторинговые каналы предупреждают:
Запорожский район под активным ударом КАБами. Также под ударом приграничье Сумщины.
В ПС предупредили, что есть угроза применения авиационных средств поражения для Николаевской области.
В Сумах прогремел взрыв.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для Днепропетровской области, предупредили в Воздушных силах.
Пуск КАБ на Запорожье и Сумщину.
В Запорожской области снова прогремела серия взрывов, предупредили в ОВА.
БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, пишут мониторинговые каналы.
Продолжается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и Запорожской области. С применением авиационных средств поражения. Во время тревоги находитесь в укрытиях,
Повторные взрывы в Запорожье.
Пуски КАБ в Донецкой и Сумской области.
Очередной пуск КАБ в направлении Запорожья.
СМИ сообщают о взрывах в Запорожском районе.
Очередной пуск КАБ в Донецкой области.
КАБ в направлении Запорожья.
Пуск КАБ в Запорожской области.
Враг осуществил очередной пуск КАБ на Сумщину.
Пуск КАБ в Донецкой области.
БПЛА на севере Полтавщины.
Также есть угроза применения авиационных средств поражения для Запорожской области.
Кроме этого, россияне впустили КАБ на Сумщину.
Дополнительно ВС предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлении.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
Враг осуществил пуск КАБов в Сумской и Донецкой области.
БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
Группа БПЛА в Харьковской области курсом на Полтавскую область.
Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.
Воздушные силы сообщили об угрозе ударного БПЛА для Сумщины.