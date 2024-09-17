Россия начала активную атаку "Шахедами" и авиабомбами: какие регионы под угрозой

17 сентября 2024, 21:24
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Автор: Анастасия Кушпит

Источник:

Воздушные силы ВСУ

Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами" на ночь глядя. Областями распространяется воздушная тревога. Кроме этого, враг применяет управляемые авиабомбы на нескольких направлениях.

В регионах объявляют тревогу по вектору движения вражеских воздушных целей. 24 Канал оперативно следит за сообщением Воздушных сил и мониторинговых каналов.

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22:19, 17 сентября

Воздушные силы предупредили об опасности в Черкасской и Кировоградской области. Также БпЛА на границе Херсонской и Николаевской области.

В каких регионах объявлена воздушная тревога

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22:15, 17 сентября

Мониторинговые каналы предупреждают:

  • Несколько БпЛА на Запад от Сум.
  • БпЛА на Север от Полтавы, курс Западный.
22:14, 17 сентября

Запорожский район под активным ударом КАБами. Также под ударом приграничье Сумщины.

22:12, 17 сентября

В ПС предупредили, что есть угроза применения авиационных средств поражения для Николаевской области.

22:09, 17 сентября

В Сумах прогремел взрыв.

22:06, 17 сентября

Есть угроза применения авиационных средств поражения для Днепропетровской области, предупредили в Воздушных силах.

22:06, 17 сентября

Пуск КАБ на Запорожье и Сумщину.

21:55, 17 сентября

В Запорожской области снова прогремела серия взрывов, предупредили в ОВА.

21:48, 17 сентября

БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, пишут мониторинговые каналы.

21:40, 17 сентября

Продолжается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и Запорожской области. С применением авиационных средств поражения. Во время тревоги находитесь в укрытиях,
– сообщили в Воздушных силах.

21:34, 17 сентября

Повторные взрывы в Запорожье.

21:28, 17 сентября

Пуски КАБ в Донецкой и Сумской области.

21:26, 17 сентября

Очередной пуск КАБ в направлении Запорожья.

21:25, 17 сентября

СМИ сообщают о взрывах в Запорожском районе.

21:23, 17 сентября

Очередной пуск КАБ в Донецкой области.

21:22, 17 сентября

КАБ в направлении Запорожья.

21:17, 17 сентября

Пуск КАБ в Запорожской области.

21:16, 17 сентября

Враг осуществил очередной пуск КАБ на Сумщину.

21:14, 17 сентября

Пуск КАБ в Донецкой области.

21:11, 17 сентября

БПЛА на севере Полтавщины.

Также есть угроза применения авиационных средств поражения для Запорожской области.

Кроме этого, россияне впустили КАБ на Сумщину.

21:03, 17 сентября

Дополнительно ВС предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлении.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

Враг осуществил пуск КАБов в Сумской и Донецкой области.

21:00, 17 сентября

БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

20:53, 17 сентября

Группа БПЛА в Харьковской области курсом на Полтавскую область.

20:45, 17 сентября

Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.

20:42, 17 сентября

Воздушные силы сообщили об угрозе ударного БПЛА для Сумщины.