В Одессе есть прилет после дроновой атаки, во многих областях была угроза баллистики
Очень редко бывает относительно тихая для Украины ночь, потому что Россия атакует дронами и ракетами постоянно. Где сейчас летят "Шахеды" и ракеты – расскажет 24 Канал
Россияне уже ударили по Харькову баллистикой. Снова попали в жилую застройку центра, к сожалению, пострадало более десяти человек. Если в вашем регионе объявили тревогу – пройдите в укрытие!
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Что известно об атаке по Украине вечером 16 января и ночью 17 января
Отбой опасности баллистики. Кировоградская, Полтавская, Сумская области – также угроза баллистики. Отбой по "Шахедам". В результате атаки дронами в Одессе есть повреждение гражданской жилищной инфраструктуры. Зафиксированы возгорания, есть пострадавшие среди гражданского населения, – Одесская ОВА. В Харьковской области тоже угроза баллистики. Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения. Отбой опасности применения баллистического вооружения. Одесса отбивает атаку дронов, раздавалось не менее трех взрывов. Одесса – в укрытие! На город с моря летит 4-8 дронов. Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Полтавская области – угроза применения баллистического вооружения. "Шахеды" летят в сторону Одессы. Группа "Шахедов" из Бериславского района Херсона на Снегиревку. Другая группа "Шахедов" из Очакова на Север. Несколько новых Шахедов зашли на Николаевщину из Херсонской области, вектор движения Снегиревка. Группа дронов в направлении Кропивницкого. Дрон на Кропивницкий. Группа 1: минус. Группа 2: один-два БпЛА, летят из Баштанского района в Кировоградскую область. Курс Северо-Западный. Шахед входит в воздушное пространство Кировоградщины, вектор движения Долинская. БпЛА – в западной части Днепропетровской области. Продолжают движение в северо-западном направлении. Угроза для Николаевщины / Кировоградщины. Угроза для Запорожья! БпЛА – в западной части Днепропетровской области. Продолжают движение в северо-западном направлении. Угроза для Николаевщины/Кировоградщины. Группа 1: один БПЛА, Запорожский район. Курс произвольный. Группа 2: один-два БпЛА летят из Криворожского района в Баштанский район Николаевской области. Курс северо-западный. Мониторинговые каналы пишут, что первая группа дронов из двух-четырех БПЛА летит из Днепровского района на Запорожье. Курс южный. Вторая группа из одного-двух БПЛА в Бериславском районе Херсонской области. Курс северо-западный. Еще одна группа вражеских БПЛА типа Shahed движется из Херсона в северо-западном направлении. Движение группы ударных БПЛА типа Shahed из Запорожской области в направлении Днепропетровской области. Сумщина – враждебный БПЛА неустановленного типа в Ахтырском районе.
Отбой опасности баллистики.
Кировоградская, Полтавская, Сумская области – также угроза баллистики.
Отбой по "Шахедам".
В результате атаки дронами в Одессе есть повреждение гражданской жилищной инфраструктуры. Зафиксированы возгорания, есть пострадавшие среди гражданского населения, – Одесская ОВА.
В Харьковской области тоже угроза баллистики.
Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения.
Отбой опасности применения баллистического вооружения.
Одесса отбивает атаку дронов, раздавалось не менее трех взрывов.
Одесса – в укрытие! На город с моря летит 4-8 дронов.
Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Полтавская области – угроза применения баллистического вооружения.
"Шахеды" летят в сторону Одессы.
Группа "Шахедов" из Бериславского района Херсона на Снегиревку.
Другая группа "Шахедов" из Очакова на Север.
Несколько новых Шахедов зашли на Николаевщину из Херсонской области, вектор движения Снегиревка.
Группа дронов в направлении Кропивницкого.
Дрон на Кропивницкий.
Группа 1: минус.
Группа 2: один-два БпЛА, летят из Баштанского района в Кировоградскую область. Курс Северо-Западный.
Шахед входит в воздушное пространство Кировоградщины, вектор движения Долинская.
БпЛА – в западной части Днепропетровской области.
Продолжают движение в северо-западном направлении. Угроза для Николаевщины / Кировоградщины.
Угроза для Запорожья!
БпЛА – в западной части Днепропетровской области. Продолжают движение в северо-западном направлении. Угроза для Николаевщины/Кировоградщины.
Группа 1: один БПЛА, Запорожский район. Курс произвольный.
Группа 2: один-два БпЛА летят из Криворожского района в Баштанский район Николаевской области. Курс северо-западный.
Мониторинговые каналы пишут, что первая группа дронов из двух-четырех БПЛА летит из Днепровского района на Запорожье. Курс южный.
Вторая группа из одного-двух БПЛА в Бериславском районе Херсонской области. Курс северо-западный.
Еще одна группа вражеских БПЛА типа Shahed движется из Херсона в северо-западном направлении.
Движение группы ударных БПЛА типа Shahed из Запорожской области в направлении Днепропетровской области.
Сумщина – враждебный БПЛА неустановленного типа в Ахтырском районе.