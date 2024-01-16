В Одессе есть прилет после дроновой атаки, во многих областях была угроза баллистики

Очень редко бывает относительно тихая для Украины ночь, потому что Россия атакует дронами и ракетами постоянно. Где сейчас летят "Шахеды" и ракеты – расскажет 24 Канал

Россияне уже ударили по Харькову баллистикой. Снова попали в жилую застройку центра, к сожалению, пострадало более десяти человек. Если в вашем регионе объявили тревогу – пройдите в укрытие!

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Что известно об атаке по Украине вечером 16 января и ночью 17 января