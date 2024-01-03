Оккупанты запустили "Шахеды": в ряде областей Украины – воздушная тревога

Российские оккупанты продолжают атаковать территорию Украины "Шахедами". Вечером 3 января враг еще раз запустил дроны-камикадзе.

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Людей просят пройти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

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Кроме того, украинцев предупреждают, что доверять стоит только информации из официальных источников. Оккупанты атакуют Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.

21:18 Воздушные силы сообщили, что группа "Шахедов" двигается в сторону Кировоградщины.

21:11 В настоящее время воздушную тревогу объявили в следующих областях: Сумская, Полтавская, Харьковская, Луганская, Одесская, Николаевская, Херсонская.

20:46 Одесскую область предупреждают об угрозе применения ударных БПЛА.

20:30 Защитники украинского неба объявили о запуске вражеских "Шахедов". Их зафиксировали на юге Николаевской области.

20:12 Воздушные силы сообщили, что на юго-восточном направлении фиксируется активность российской авиации.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что 2 января Украина отразила такой удар, какого еще не отражало ни одно государство в истории мира. Украинский лидер призвал людей не игнорировать тревоги.