Воздушная тревога – во многих областях: позаботьтесь о безопасности
17 октября 2022 , 03:31Читати новину українською
Сирены тревоги зазвучали ночью 17 октября через несколько минут после 3 часов. Вечером 16 октября тревогу также объявляли во многих областях.
Всех жителей тревожных регионов призвали немедленно уходить в укрытие. На этот раз "покраснели" на карте регионы главным образом Юга и Востока, сообщает 24 канал.
Обратите внимание Последствия атаки Николаева: 3 дрона попали в промышленные объекты и фармацевтический склад
Где объявляли тревоги
Воздушная тревога охватила следующие области:
- Донецкую;
- Харьковскую;
- Днепропетровскую;
- Херсонскую;
- Кировоградскую;
- Николаевскую;
- Запорожскую;
- Полтавскую;
- Сумскую;
- Винницкую;
- Одесскую;
- Черкасскую.
В Луганской области тревога продолжается непрерывно с 4 апреля. По Крыму информации о ракетной опасности нет, регион оккупирован Россией с 2014 года.
Стоит увидеть – 235 день войны: смотрите дайджест в видео
Последние новости об обстрелах Украины Россией
- 16 октября ракеты уничтожили две школы в Запорожье, частные дома, парк. Снаряды "Градов" и другого смертоносного оружия в который раз полетели на территорию Никопольской и Марганецкой общин.
- Также по Николаевской области били из ракетного комплекса "Бастион", расположенного в оккупированном Крыму. Больше всего пострадал из-за этого приморский Очаков.
- Ранее, 15 октября, с воздуха атаковали Киевщину. Что повлекло за собой серьезные последствия на одном из объектов энергетической инфраструктуры, киевлян попросили сильнее экономить электроэнергию, особенно вечером.
- Запорожье в этот же день подверглось нападению дронов, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры. Еще за сутки 10 ракет полетели по городу (как обычно, с ЗРК С-300).