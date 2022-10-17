Воздушная тревога – во многих областях: позаботьтесь о безопасности

Сирены тревоги зазвучали ночью 17 октября через несколько минут после 3 часов. Вечером 16 октября тревогу также объявляли во многих областях.

Всех жителей тревожных регионов призвали немедленно уходить в укрытие. На этот раз "покраснели" на карте регионы главным образом Юга и Востока, сообщает 24 канал.

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Где объявляли тревоги

Воздушная тревога охватила следующие области:

Донецкую;

Харьковскую;

Днепропетровскую;

Херсонскую;

Кировоградскую;

Николаевскую;

Запорожскую;

Полтавскую;

Сумскую;

Винницкую;

Одесскую;

Черкасскую.

В Луганской области тревога продолжается непрерывно с 4 апреля. По Крыму информации о ракетной опасности нет, регион оккупирован Россией с 2014 года.

Карта воздушных тревог на 03:30 / Скриншот 24 канала

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