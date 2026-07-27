Кремль отреагировал на воздушное перемирие, которое Зеленский и Трамп могут обсудить в США

В Кремле отреагировали на возможность введения воздушного перемирия между Украиной и Россией. Речь идет о потенциальном прекращении ударов с воздуха, который мог бы стать одним из шагов для снижения интенсивности боевых действий.

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков прокомментировал эту инициативу.

Что известно о воздушном перемирии?

Дмитрий Песков утверждает, что Москва не получала никаких новых инициатив в рамках возможного урегулирования войны. По его словам, в Кремле якобы не владеют информацией о предложении о прекращении ударов в воздухе, а "конкретики по этому поводу нет", как и любых других новых формул или предложений по завершению войны.

Представитель Кремля также назвал сообщение в СМИ о возможности воздушного перемирия "домыслами СМИ". В то же время, ранее он заявлял, что комментировать такую возможность якобы "еще слишком рано".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на украинский источник сообщало, что накануне запланированного визита президента Украины Владимира Зеленского в США Киев и Вашингтон обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе. По информации источника, эту инициативу должны были передать российской стороне.

Речь шла о возможности ограничения или прекращения воздушных атак, ставших одним из ключевых элементов войны России против Украины. Москва ранее уже отвергала отдельные предложения по прекращению огня, однако украинская сторона продолжает настаивать на необходимости шагов, которые могут снизить количество ударов по гражданской и критической инфраструктуре.

По данным Reuters, одним из факторов, который может влиять на позицию Кремля, является давление на российскую экономику из-за ударов по военным объектам, логистическим маршрутам и инфраструктуре на территории России.

Напомним, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа запланирована на 28 июля. В ходе нее украинский президент планирует обсудить усиление противовоздушной обороны и дальнейшее сотрудничество между странами.

По словам Зеленского, одним из главных вопросов станет получение дополнительных ракет для систем Patriot, в частности PAC-2 и PAC-3, ведь у Украины недостаточно средств для защиты от российских атак. из-за войны на Ближнем Востоке возник дефицит отдельных видов вооружения, что затрудняет быстрое снабжение необходимой ПВО.

Также президент Украины хочет обсудить с Трампом будущий формат взаимодействия Киева и Вашингтона и новые предложения по завершению войны. Кроме этого, глава государства планирует поднять вопрос военного сотрудничества России с КНДР, Ираном и Китаем, в частности по поставкам оружия, ракет и технологий.