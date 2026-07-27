Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков прокоментував цю ініціативу.

Що відомо про повітряне перемирʼя?

Дмитро Пєсков стверджує, що Москва не отримувала жодних нових ініціатив у межах можливого врегулювання війни. За його словами, у Кремлі нібито не володіють інформацією щодо пропозиції про припинення ударів у повітрі, а "конкретики з цього приводу немає", як і щодо будь-яких інших нових формул чи пропозицій щодо завершення війни.

Представник Кремля також назвав повідомлення у медіа про можливість повітряного перемир’я "домислами ЗМІ". Водночас раніше він заявляв, що коментувати таку можливість нібито "ще занадто рано".

Раніше агентство Reuters із посиланням на українське джерело повідомляло, що напередодні запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до США Київ і Вашингтон обговорювали пропозицію щодо припинення вогню в повітрі. За інформацією джерела, цю ініціативу мали передати російській стороні.

Йшлося про можливість обмеження або припинення повітряних атак, які стали одним із ключових елементів війни Росії проти України. Москва раніше вже відкидала окремі пропозиції щодо припинення вогню, однак українська сторона продовжує наполягати на необхідності кроків, які можуть зменшити кількість ударів по цивільній та критичній інфраструктурі.

За даними Reuters, одним із факторів, який може впливати на позицію Кремля, є тиск на російську економіку через удари по військових об’єктах, логістичних маршрутах та інфраструктурі на території Росії.

Нагадаємо, зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа запланована на 28 липня. Під час неї український президент планує обговорити посилення протиповітряної оборони та подальшу співпрацю між країнами.

За словами Зеленського, одним із головних питань стане отримання додаткових ракет для систем Patriot, зокрема PAC-2 і PAC-3, адже Україна має недостатньо засобів для захисту від російських атак. Через війну на Близькому Сході виник дефіцит окремих видів озброєння, що ускладнює швидке постачання необхідної ППО.

Також президент України хоче обговорити з Трампом майбутній формат взаємодії Києва і Вашингтона та нові пропозиції щодо завершення війни. Окрім цього, глава держави планує порушити питання військової співпраці Росії з КНДР, Іраном і Китаєм, зокрема щодо постачання зброї, ракет і технологій.