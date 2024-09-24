Воздушное пространство Украины мог нарушить белорусский самолет Як-130, – мониторинговые ресурсы

На Севере Украины объявили воздушную тревогу из-за воздушной цели с территории Беларуси. Вероятно, воздушное пространство нарушил белорусский самолет Як-130.

Об этом пишут мониторинговые телеграм-каналы. Сейчас официального подтверждения от Воздушных сил, что именно самолет Беларуси пересек украинскую границу, не поступало, передает 24 Канал.

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Белорусский Як-130 мог залететь в Украину

В 14:28 на Севере Украины объявили воздушную тревогу из-за неизвестной воздушной цели, которая двигалась с территории Беларуси. Воздушные силы официально подтвердили это, но тип цели не указали.

В то же время мониторинговые телеграм-каналы утверждают, что госграницу с Украиной со стороны Беларуси пересек учебно-боевой самолет Як-130. Произошло это вероятно в районе Дятлык, Наровлянского района Гомельской области.

Мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн" также утверждает, что украинское воздушное пространство пересек истребитель Як-130. Его фиксировали на границе Киевской и Житомирской областей.

По состоянию на 14:46 прозвучал отбой воздушной тревоги. Сейчас детали инцидента остаются неизвестными.

Что известно о Як-130 Як-130 – это российский учебно-боевой самолет, разработанный ГКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Alenia Aermacchi. Эти самолеты начали эксплуатировать в 2010 году, хотя первый полет состоялся еще в 1996 году. Самолеты изготавливают на Иркутском авиационном заводе. В Беларуси на вооружении по состоянию на 2023 год было 11 единиц Як-130. В задачи самолета входит обучение курсантов: взлет – посадка, пилотирование, навигация, выполнение сложных маневров, получение навыков действий на предельных режимах полета, действий при отказах АО и ошибках летчика, выполнение полетов в замкнутых боевых порядках днем и в условиях визуальной видимости, освоение систем вооружения и отработка основ боевого применения при действиях по наземным и воздушным целям, обучение выполнению наступательных и оборонительных маневров.

Ранее аналитики Института изучения войны заявляли, что Лукашенко не решится на полномасштабную войну с Украиной. В то же время Беларусь разворачивает личный состав и технику для того, чтобы отвлечь внимание ВСУ и растянуть линию фронта.