Готовятся к круглосуточным атакам: в СНБО предупредили о новых намерениях россиян

Ежедневно и еженощно россияне наносят удары по украинским городам "Шахедами", ракетами и КАБами. С наступлением осени атаки врага участились. В СНБО разоблачили циничные планы оккупантов.

Ночью 20 сентября оккупанты атаковали Украину 3 ракетами неустановленного типа и управляемой авиационной Х-59, а также 70 "Шахедами".

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Противник наращивает производство БПЛА

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил, что постоянные залеты в Украину "Шахедов" являются элементом разведки.

Сейчас для захватчиков дроны остаются именно ударным оружием на ближние дистанции. По дальних БПЛА, то их основная функция – разведка.

Увеличение количества производства "жестянок" также имеет свою цель – они (россияне – 24 Канал) хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными,

– подчеркнул Коваленко.

В ЦПД подчеркнули, что авиационные налеты на Украину будут возвращаться в страну-агрессора бумерангом. Там напомнили, что российское ПВО имеет точечный характер и не способно прикрыть Россию полноценно от БПЛА. А увеличение интенсивности атак в целом приведет к более регулярным провалам ПВО захватчиков, по примеру Торопца.

Важно! Чтобы больше в России происходило незабываемых "хлопков", которые будут радовать наш глаз, и уничтожать потенциал оккупантов для атак на украинские города, помогите собрать средства для подразделения ГУР МО, участвующего в секретных операциях против россиян на земле и в море. Чтобы разведчики могли и дальше выполняли спецзадания, им нужны качественные средства связи. Наша цель – сбор на 20 раций, которые являются зашифрованными и малозаметными, и координируют действия всех бойцов. Цель: 400 000 гривен.

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