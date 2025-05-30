Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский. По его словам, сейчас в информационном пространстве есть огромное количество различной информации. И администрация Трампа, вероятно, выбирает не самые лучшие источники.
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Нужно осознавать угрозу от России
Как отметил Добрянский, в администрации Трампа не прислушиваются к авторитетным американским агентствам. Они часто берут информацию из некачественных источников. Возможно, именно от того идет определенное заигрывание с Россией.
Такие отчеты демонстрируют реальные возможности России. Они помогут быть готовыми в случае того, если Россия таки нападет на Европу. Это особенно важно в условиях того, если кто-то в администрации Трампа получает информацию из сомнительных источников.
Эти отчеты показывают, какими могут быть следующие шаги от нашего врага и какова их сила,
– сказал Добрянский.
Добавим, недавно в США заявили, что президент Трампа разочаровали действия Путина во время переговоров о перемирии в Украине. Он негативно воспринял то, что Россия продолжает обстреливать Украину.