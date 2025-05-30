Про це 24 Каналу розповів речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський. За його словами, зараз в інформаційному просторі є величезна кількість різної інформації. І адміністрація Трампа, ймовірно, обирає ненайкращі джерела.

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Потрібно усвідомлювати загрозу від Росії

Як наголосив Добрянський, в адміністрації Трампа не дослухаються до авторитетних американських агенцій. Вони часто беруть інформацію з неякісних джерел. Можливо, саме від того йде певне загравання з Росією.

Такі звіти демонструють реальні можливості Росії. Вони допоможуть бути готовими в разу того, якщо Росія таки нападе на Європу. Це особливо важливо в умовах того, якщо хтось в адміністрації Трампа отримує інформацію з сумнівних джерел.

Ці звіти показують, якими можуть бути наступні кроки від нашого ворога та яка їхня сила,

– сказав Добрянський.

Додамо, нещодавно у США заявили, що президент Трампа розчарували дії Путіна під час переговорів щодо перемир'я в Україні. Він негативно сприйняв те, що Росія продовжує обстрілювати Україну.