На Юге ПВО сбило 5 российских разведывательных дронов: мощные кадры уничтожения
Источник:Воздушные Силы ВСУ
Воздушные Силы регулярно уничтожают русские разведывательные и боевые дроны. Вечером 13 ноября ВСУ сообщили о ликвидации 5 вражеских беспилотников, а также поделились видео уничтожения одного из них.
Дроны оккупантов не смогли натворить никакой беды – прицельным огнем он был разбит на куски. Единственное, что осталось – огонь в небе, на месте уничтожения.
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Статистика сбитых дронов
По состоянию на 17:00 13 ноября воздушным силам командование "Юг" удалось уничтожить 5 российских разведывательных беспилотников. Речь идет о трех дронах типа "Мерлин-ВР" и
два – "Орлан-10".
Четыре из пяти беспилотников уничтожены в Херсонской области, один "Мерлин" – в Николаевской области. Ракетная бригада воздушного командования поделилась кадрами успешной ликвидации БПЛА "Орлан-10".
Уничтожение российского дрона: смотрите впечатляющее видео
Украина наращивает производство БПЛА
- Украина тоже не стоит на месте и регулярно пытается усилить свою армию беспилотников новыми разработками. В частности, в 2024 году будет выделено 100 миллиардов гривен на производство дронов.
- Михаил Федоров поделился промежуточными результатами программы "Армия дронов", опубликовав фото с сотнями БпЛА. Все они вскоре отправились на фронт запугивать оккупантов.
- Также министр цифровой трансформации показал уникальный комплекс РЭБ Piranha AVD 360, созданный для защиты украинской техники от вражеских дронов. Когда российские БПЛА приближаются к системе, они зависают или просто падают наземь.