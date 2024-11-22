Воздушные силы отчитались о 64 сбитых БпЛА

Еще с самой ночи 22 ноября 2024 года оккупанты атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и беспилотниками неустановленного типа из российского Орла.

С тех пор сбито всего 64 вражеских беспилотника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в телеграм-канале.

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Сколько дронов сбила ПВО

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины выявлено и осуществлено сопровождение 114 воздушных целей противника. К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 17:30 противовоздушной обороной сбиты 64 вражеских беспилотника, преимущественно в центре страны и в северо-восточных регионах,

– говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, локационно потеряли 41 вражеский беспилотник. Среди причин защитники неба называют, вероятно, активное противодействие РЭБ Сил обороны. Еще два российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении России и Беларуси.



Сбили 64 дрона / Инфографика Воздушных сил ВСУ

"Боевая работа продолжается – четыре вражеских БпЛА еще в воздушном пространстве Украины! Не игнорируйте тревогу! Держим небо! Итого – к победе", – подчеркивают в Воздушных силах.