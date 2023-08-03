Воздушные силы отчитались о работе во время ночной атаки: уничтожили ли все "Шахеды"

В ночь на 3 августа российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. Наша ПВО сработала отлично.

Всего были зафиксированы пуски 15 "Шахедов". Однако все вражеские цели уничтожили.

Важно Враг атаковал Киевщину "Шахедами": как отработала ПВО

Детали ночной атаки Украины

Как стало известно, враг атаковал с северного направления (Брянская область) ударными БПЛА "Shahed-136/131". Всего зафиксированы пуски 15 "Шахедов".

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих сил обороны все вражеские БПЛА уничтожены.

В Воздушных силах отметили, что за прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных сил нанесла до 25 ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также за сутки 2 августа противовоздушной обороной уничтожено 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кстати, в КГВА сообщили, что 3 августа Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено почти полтора десятка воздушных целей. Предварительно, в столице обошлось без жертв и разрушений.

В КОВА подтвердили, что вторую ночь подряд враг массированно атакует Киевщину. Этой ночью россияне снова применили ударные БПЛА. Воздушная тревога длилась более 3 часов. К счастью, попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. Кроме того, по предварительной информации, падения обломков тоже нет. Оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений.

Обратите внимание! Сразу два района Днепропетровщины терроризировал враг ночью 3 августа – Никопольский и Синельниковский. В первом дважды целил по Червоногригоровской громаде. Применял тяжелую артиллерию. Выпустил более полутора десятков снарядов. Повреждены 4 частных дома. Зацепило и сети одного из транспортных предприятий и линии электропередач. А еще – одну из школ. В ней посыпались окна и повреждены стены.

Кроме этого, по образовательному заведению агрессор бил и в Покровской громаде Синельниковщины – он частично разрушен. Местные жители не пострадали.

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