ВСУ нанесли удар по заводу, который производил топливо для российских ракет, – СтратКом

Украинские защитники нанесли высокоточный удар по российскому военно-промышленному комплексу. Речь идет о заводе в Ростовской области, который производил твердое топливо для баллистических ракет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СтратКом ВСУ.

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ВСУ успешно поразили российский комбинат

В СтратКом ВСУ подтвердили, что днями ранее Воздушные силы успешно поразили военный объект в Ростовской области. В ВСУ не назвали объект, который подвергся атаке, однако, вероятно, говорится об одном из крупнейших химических заводов, расположенных в Ростовской области – "Комбинат Каменский".

Так, атакованное предприятие Россия активно использовала в войне против Украины. Известно, что на заводе изготавливали твердое ракетное топливо для баллистических ракет, которыми враг потом наносит удары по территории Украины. В частности, под циничными атаками российских захватчиков оказываются жилая инфраструктура, больницы и электростанции.

Данное огневое поражение – часть всеобъемлющей кампании по ослаблению способности вооруженных сил России реализовывать террористические атаки против мирных граждан Украины,

– отметили в СтратКоме ВСУ.

Что известно о “Комбинате Каменский”

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области расположен один из крупнейших химических заводов России – ФКП "Комбинат Каменский". Предприятие расположено в 14 километрах от украинской границы, однако эти территории сейчас оккупированы врагом. Поэтому фактически – от текущей линии фронта до территории предприятия около 220 километров.

Известно, что пораженный завод является производителем твердого топлива для ракет. В частности, продукция с "Комбината Каменского" используется в боеприпасах для РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С". Кроме того, по неофициальной информации, изготовленное в Ростовской области топливо используют и в "Искандерах".