Юг под атакой "Шахедов": где работает ПВО

Воздушные силы вечером 15 июня предупредили, что на Юге зафиксировали движение "Шахедов". Людей призывают уходить в укрытия.

В настоящее время воздушную тревогу объявили на территории Херсонской и Николаевской областей. После 00:00 об угрозе известили жителей Одесщины. Людей призывают находиться в укрытиях, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

Обратите внимание Это, вероятно, трудности перевода, – Игнат о начале обучения украинских пилотов на F-16

Следует заметить, что теперь воздушные силы начали предупреждать об угрозе. Впоследствии также заявили о работе ПВО.

В настоящее время "Шахеды" наблюдаются в Одесской и Николаевской областях. Работает противовоздушная оборона,

– говорится в сообщении.

Украинцам также напоминают, что стоит доверять только информацию из официальных источников. Враг пытается посеять панику и атакует Украину фейками.

Иранские дроны – главная боль для Воздушных сил

Ранее Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – подчеркнул, что иранские дроны остаются главной болью для защитников украинского неба. Несмотря ни на что, их до сих пор тяжело сбивать. "Шахеды" используют разные маршруты и низко прижимаются к земле. Чтобы ликвидировать дроны-камикадзе, нужно израсходовать зенитные ракеты.