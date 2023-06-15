Наразі повітряну тривогу оголосили на території Херсонської та Миколаївської областей. Після 00:00 про загрозу сповістили жителів Одещини. Людей закликають перебувати в укриттях цивільного захисту, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

Зверніть увагу Це, ймовірно, труднощі перекладу, – Ігнат про початок навчання українських пілотів на F-16

Варто зауважити, що тепер Повітряні сили почали попереджати про загрозу. Згодом також заявили про роботу ППО.

Наразі "шахеди" спостерігаються у Одеській та Миколаївській областях. Працює протиповітряна оборона,

– мовиться у повідомленні.

Українцям також нагадують, що варто довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог намагається посіяти паніку й атакує Україну фейками.

Іранські дрони – головний біль для Повітряних сил

Раніше Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – наголосив, що іранські дрони залишаються головним болем для захисників українського неба. Попри все, їх досі важко збивати. "Шахеди" використовують різні маршрути та притискаються низько до землі. Щоб ліквідувати дрони-камікадзе, потрібно витратити зенітні ракети.