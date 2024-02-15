Воздушные силы предупредили о взлете Ту-95мс: когда самолеты будут возле пусковых рубежей
В ночь на 15 февраля стало известно, что Россия подняла в воздух несколько бортов Ту-95мс. В Воздушных силах сообщили, когда самолеты могут подойти к пусковым рубежам, чтобы атаковать Украину.
Около половины второго ночи мониторинговые каналы сообщили о том, что враг поднял в небо сразу 7 бортов стратегической авиации Ту-95мс. Говорится о носителях ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Позже информацию об этом подтвердили в Воздушных силах ВСУ.
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Когда будут у пусковых рубежей
В 01:49 Воздушные силы отметили, что зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Оленья, что в Мурманской области. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 04:00.
В Воздушных силах призывают следить за их сообщениями. А также не игнорировать сигналы воздушной тревоги, если ее озвучат в вашем регионе!Обратите внимание! Как только в вашем регионе объявляют воздушную тревогу – немедленно же отправляйтесь в укрытие. Находиться в безопасных местах следует до тех пор, пока не объявят отбоя. Если перейти в укрытие невозможно, то воспользуйтесь хотя бы правилом двух стен. Также важно не находиться возле окон, не снимать работу ПВО и не выкладывать соответствующие материалы в сеть. Не будьте сообщниками врага!
Около полуночи ударили по Чугуеву
- Около полуночи 15 февраля российские захватчики нанесли удар по Чугуеву, что на Харьковщине. Известно, что под атаку попал район жилой застройки.
- Городской голова Галина Минаева журналистам рассказала, что в результате атаки по Чугуеву погиб по меньшей мере один человек. Она также добавила, что российские захватчики попали в район жилой застройки.
- Известно, что тело погибшей женщины нашли в разрушенном частном доме. По словам Минаевой, в громаде ночью прогремели два взрыва. Специалисты продолжают осматривать места попаданий российских ракет.
- Известно, что воздушную тревогу на Харьковщине объявляли в 00:04. В то же время о вылетах из Белгородской области сообщали мониторинговые каналы. А уже в 00:05 Воздушные силы отметили, что ракета летит курсом на юг области.
- О 00:06 несколько взрывов прозвучало в Харьковской области. А уже в 00:30 в регионе объявили отбой воздушной тревоги.