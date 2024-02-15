Воздушные силы предупредили о взлете Ту-95мс: когда самолеты будут возле пусковых рубежей

В ночь на 15 февраля стало известно, что Россия подняла в воздух несколько бортов Ту-95мс. В Воздушных силах сообщили, когда самолеты могут подойти к пусковым рубежам, чтобы атаковать Украину.

Около половины второго ночи мониторинговые каналы сообщили о том, что враг поднял в небо сразу 7 бортов стратегической авиации Ту-95мс. Говорится о носителях ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Позже информацию об этом подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

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Когда будут у пусковых рубежей

В 01:49 Воздушные силы отметили, что зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Оленья, что в Мурманской области. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 04:00.

В Воздушных силах призывают следить за их сообщениями. А также не игнорировать сигналы воздушной тревоги, если ее озвучат в вашем регионе!

Около полуночи ударили по Чугуеву

Около полуночи 15 февраля российские захватчики нанесли удар по Чугуеву, что на Харьковщине. Известно, что под атаку попал район жилой застройки.

Городской голова Галина Минаева журналистам рассказала, что в результате атаки по Чугуеву погиб по меньшей мере один человек. Она также добавила, что российские захватчики попали в район жилой застройки.

Известно, что тело погибшей женщины нашли в разрушенном частном доме. По словам Минаевой, в громаде ночью прогремели два взрыва. Специалисты продолжают осматривать места попаданий российских ракет.

в разрушенном частном доме. По словам Минаевой, в громаде ночью прогремели два взрыва. Специалисты продолжают осматривать места попаданий российских ракет. Известно, что воздушную тревогу на Харьковщине объявляли в 00:04. В то же время о вылетах из Белгородской области сообщали мониторинговые каналы. А уже в 00:05 Воздушные силы отметили, что ракета летит курсом на юг области.

О 00:06 несколько взрывов прозвучало в Харьковской области. А уже в 00:30 в регионе объявили отбой воздушной тревоги.

Как только в вашем регионе объявляют воздушную тревогу – немедленно же отправляйтесь в укрытие. Находиться в безопасных местах следует до тех пор, пока не объявят отбоя. Если перейти в укрытие невозможно, то воспользуйтесь хотя бы правилом двух стен. Также важно не находиться возле окон, не снимать работу ПВО и не выкладывать соответствующие материалы в сеть. Не будьте сообщниками врага!