Воздушные силы сбили над Одесской областью две российские ракеты во время нового обстрела

Россияне продолжают производить ракетные обстрелы по Одессе. Наши силы ПВО сбили две вражеские ракеты, летевшие в направлении города.

Вчера, 23 апреля, россияне выпустили по Одессе 7 ракет. Одна из низ попала в многоэтажку и унесла жизни 8 украинцев, среди которых была трехмесячная девочка. Но этого отбросам недостаточно – они совершают новые атаки.

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Новый обстрел Одессы

Вечером россияне решили нанести Одессе новый удар. Наши силы ПВО сбили две вражеские ракеты.

Сообщается, что ракеты были выпущены из акватории Черного моря. Они направлялись в направлении порта "Южный".

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