Воздушные Силы уничтожили целый полк десантных войск России
11 марта 2022 , 09:19Читати новину українською
Источник:фейсбук Сухопутные войска ВС Украины
На официальной странице Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины рассказали об ударе по полку десантных войск России.
Известно, что 10 марта бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил при огневой поддержке вертолетов армейской авиации нанесла удар по 2 крупным колоннам техники оккупантов.
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По предварительной информации, это полк десантных войск России. Имевший полный комплект бронированной техники: танки, БМП, "Грады".
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