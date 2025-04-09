Погибло до 30 оккупантов: Воздушные силы уничтожили вражеский пункт управления на Херсонщине

7 апреля Воздушные силы ударили по российскому пункту управления на оккупированной территории Херсона. Погибли десятки вражеских солдат.

Украинские защитники успешно поразили и уничтожили пункт управления 81 самоходного артиллерийского полка вооруженных сил противника на временно оккупированной территории Херсонской области, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какие последствия атаки на оккупантов

Благодаря профессиональному мастерству наших летчиков было полностью разрушено бетонное сооружение. Потери уточняются, но уничтожены 20 – 30 оккупантов.

"Это поражение существенно подорвало способность вражеских подразделений вести боевые действия в этом районе", – отметили в Воздушных силах.

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К слову, 7 апреля Воздушные силы также нанесли удар по комплексу складских помещений, активно использовавшегося вооруженными силами России в Озерках Курской области. В результате атаки уничтожены ангары, несколько военных зданий, а также техническое оборудование. Ликвидировано более 30 оккупантов, в том числе экипажи БПЛА и ремонтники.