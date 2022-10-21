Украинская авиация существенно "проредила" ПВО оккупантов: какое оружие изменило тактику ВСУ

Работа украинской авиации была и остается важной составляющей при поддержке наземных войск. В частности, речь идет о Херсонском и Харьковском направлениях.

Об этом во время брифинга рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что у нашей авиации единая тактика и стратегия – это поддержать наши войска, чтобы они продвигались вперед с наименьшими потерями и освобождали новые населенные пункты.

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Авиационная поддержка – ключевой фактор в преимуществе на земле

По словам Игната, тактика изменилась несколько месяцев назад после того, как Украина получила американские ракеты AGM-88 HARM. Спикер Воздушных сил подчеркнул, что это мощные и противорадиолокационные ракеты.

С помощью этих ракет наша авиация наносит удары по радарам врага, радиолокационных станциях, зенитных ракетных комплексах.

Таким образом удается существенно "проредить" противовоздушную оборону противника, фактически уничтожая враждебное ПВО,

– сказал Игнат.

Он отметил, что это позволяет тактической авиации ударного типа наносить мощные групповые удары. Игнат подчеркнул, что это делается ежедневно до 10 – 15 авиаударов по разным важным объектам. Речь идет об ударах по логистике врага, складах боеприпасов, технике, живой силе врага и т.д.

По его словам, такие авиаудары позволяют нашим наземным войскам "свободнее чувствовать себя". Он добавил, что авиационная поддержка – ключевой фактор в преимуществе на земле.

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Отметим, что за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 5 ударов, в результате чего подтверждено:

поражение 3 опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники;

2 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Следует добавить, что Великобритания объявила о передаче Украине ракет AIM-120 AMRAAM. Эти ракеты могут быть использованы вместе с системой противовоздушной обороны NASAMS, поставляемой в Украину США.

Кроме того, НАТО передаст Украине оборудование для борьбы с беспилотниками, а Испания объявила о решении передать 4 американских системы ПВО Hawk.

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