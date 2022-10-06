На Юге ВСУ сбили 5 дронов оккупантов, в том числе иранские Mohajer и Shahed
Источник:Воздушные Силы ВСУ
Воздушные силы ВСУ продолжают совершать успешные операции по ликвидации вражеской авиатехники. К вечеру 6 октября украинским защитникам также удалось кое-что уничтожить.
На Юге ВСУ сбили 5 дронов оккупантов
Так, на Юге наши военные сбили 5 дронов оккупантов, в том числе иранские Mohajer и Shahed. Об этом сообщили Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
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6 октября с 15:00 по 20:00 часов на юге Украины подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожили пять беспилотников оккупантов,
– говорится в сообщении.
Воздушные Силы ВСУ ликвидировали:
- один ударный иранский беспилотный авиационный комплекс "Mohajer-6";
- один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан -10";
- три иранских БпЛА-камикадзе "Shahed-136".
Такую операцию совместно провели подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ – воздушного командования "Центр", "Запад" и "Юг".
На Юге украинские защитники сбили 5 российских дронов / Телеграмм Воздушных Сил ВСУ
Потери врага по состоянию на 6 октября
Скоро количество ликвидированных российских захватчиков составит 62 тысячи. 6 октября количество погибших оккупантов возросло до 61 330. В целом с 24 февраля потери российских вооруженных сил в Украине составили:
- личного состава – 61 330,
- танков – 2 449,
- боевых бронированных машин – 5 064,
- артиллерийских систем – 1 424,
- РСЗО – 344,
- средства ПВО – 177,
- самолетов – 266,
- вертолетов – 232,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 047,
- крылатые ракеты – 246,
- корабли и катера – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 854,
- специальная техника – 134.
За минувшие сутки, 6 октября, наибольшие потери российский противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.
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