Во время массированной атаки украинские защитники приземлили очередной Ка-52

Утром 31 октября, пока продолжалась массированная ракетная атака россиян, Воздушные силы ВСУ приземлили очередной вражеский вертолет Ка-52.

Так, ударный вертолет "Аллигатор" сбили около 08:20 на Юге. Приземлили его воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр".

Важно Россияне атаковали 18 объектов в десяти регионах, большинство – критическая инфраструктура

Отметим, с начала полномасштабного вторжения ВСУ обезвредили многие авиации врага. Например, ликвидировали 275 самолетов, 253 вертолета, 1413 беспилотников.

Кроме того, уничтожили 197 средств ПВО и 352 крылатых ракеты.



Сбили вражеский вертолет / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Силы ПВО сбили 44 ракеты во время атаки

Россияне утром 31 октября нанесли массовую ракетную атаку по Украине. Они обстреляли объекты критической инфраструктуры в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожье и Буковине. Поэтому в Украине вводят экстренные отключения света.

В результате удара в Киеве есть перебои со светом и водоснабжением. Аварийные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.

В общей сложности Россия выпустила более 50 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 по стратегической авиации из района Каспийского моря. Наши силы ПВО сработали безупречно – 44 крылатых ракеты были уничтожены .

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