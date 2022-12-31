Держат "ключи" от украинского неба: Игнат рассказал, каким 2022 год был для Воздушных Сил
Уже 11 месяц наши защитники защищают украинскую землю от российских захватчиков. В первые дни полномасштабного вторжения Воздушные Силы ВСУ отбили у противника аэродромы и держат "ключи" от неба Украины.
Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что сейчас наша авиация наносит уже более 4 тысяч групповых авиационных ударов по оккупантам, что очень важно для поддержки наземных сил.
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Отбитие Воздушными Силами аэродромов
Игнат напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения россияне ударили по Воздушным Силам ВСУ. Авиационные гарнизоны выстояли после вражеских ударов, приобрели способности и начали истреблять оккупантов, ликвидируя по 10 – 15 воздушных целей в день. Речь идет о пилотируемой авиации.
Он отметил, что в те же дни начались атаки аэродромов – противник стремился захватить авиационные гарнизоны вокруг Киева, выслать туда десант из военно-транспортных самолетов и вертолетов и взять столицу в кольцо. Авиационные гарнизоны были отбиты военнослужащими Воздушных Сил разных родов, а также местной терробороной и другими силами обороны.
Это было очень важно, потому что цель была – захватить Киев, разумеется. Этого не дали сделать – аэродромы были отбиты,
– заявил Игнат.
Речь, по его словам, в частности, о Борисполе, Василькове и Гостомеле. Это был один из ключевых этапов нашей обороны.
Воздушные Силы держат "ключи" от украинского неба
Спикер Воздушных Сил ВСУ отметил, что далее было сбивание вражеских воздушных целей и изгнание российской авиации из воздушного пространства, подконтрольного силам обороны. Это тоже было одной из ключевых задач.
Все-таки "ключи" от неба держать у себя и не допустить появления российской авиации,
– подчеркнул Игнат.
Он отметил, что оккупанты, конечно же, могли наносить удары дистанционно, но уже не было такого, как в Изюме и Мариуполе, когда они применяли бомбы свободного падения и фугасные бомбы по 500 килограммов. Фактически до сих пор российская авиация не залетает в воздушное пространство Украины.
Следующий этап, собственно, – это бои, помощь Сухопутным войскам в оказании авиационной поддержки с воздуха, уничтожение вражеских опорных пунктов, складов боеприпасов войск на Харьковском, Херсонском направлениях,
– заявил спикер Воздушных Сил ВСУ.
По его словам, наша авиация совершает уже более 4 тысяч групповых авиационных ударов по оккупантам. Это очень важный момент при поддержке наземных сил.
Игнат рассказал, как Воздушные Силы защищают украинское небо в 2022 году: смотрите видео
Защитники неба противодействуют российскому терроризму
Игнат отметил, что на нынешнем этапе Россия прибегает к терроризму и атакам критической инфраструктуры. Началом этого стало 11 сентября, когда оккупанты выпустили 12 крылатых ракет Х-101 по Харьковской ТЭЦ, 9 из которых были уничтожены Воздушными Силами.
С тех пор только сбито около 480 крылатых ракет противника и около 460 дронов-камикадзе Shahed,
– заявил спикер Воздушных Сил ВСУ.
Он добавил, что речь идет о периоде, начиная с 11 сентября. Поэтому понятно, какую выдающуюся роль сыграли именно защитники неба – иначе бы все это попало в наши станции и другие объекты.
Что известно об атаках городов Украины: главное
- Массированные ракетные обстрелы стали одной из основных тактик россиян в войне против Украины. Однако, по словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, специфика ракетных атак в последнее время изменилась.
- Россияне массово атакуют всю территорию Украины. Однако больше всего погрузить в темноту пытаются Киев.
- Тегеран пока сомневается, передавать ли новое оружие россиянам. Власти боятся последствий для Ирана, которые это может спровоцировать. В то же время, вполне возможно, что Россия закупает вооружение не только у этой страны.