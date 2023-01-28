Воздушные тревоги раздались на Юге и Востоке
Утром 28 января воздушная тревога прозвучала в ряде областей Украины. В каких областях предупреждали об опасности атаки с неба.
Российские военные очень коварны. Поэтому не исключено, что они могут нанести очередной ракетный удар. Так что жителей областей, в которых утром 28 января прозвучала воздушная тревога. Заметим, что по состоянию на 08:17 последовали отбои. Будьте осторожны, когда будете покидать укрытие.
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В каких областях была воздушная тревога
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Сумская;
- Николаевская;
- Кировоградская;
- Херсонская;
- Луганская область.
Заметим, что мониторинговые каналы не сообщают, что явилось причиной масштабной воздушной тревоги. Но это не значит, что угроза отсутствует. Если в вашем регионе раздались сирены, то это означает, что Противовоздушная оборона Украины обнаружила потенциальную опасность.
Напомним, что во время воздушной тревоги необходимо взять с собой тревожный чемоданчик с документами, едой и вещами. Иметь с собой теплую одежду и спуститься в хранилище. Находиться в укрытии следует, пока не будет сигнала об отбое. После этого не пытайтесь сразу же выбегать на улицу. Помните, что опасными могут быть как сами ракетные удары, так и последствия.
Не снимайте работу ПВО
Еще один немаловажный момент, о котором мы не устаем напоминать. Ни в коем случае не снимайте на фото и видео работу ПВО.
- Во-первых, если вы это делаете, это значит, что вы, скорее всего, – не в укрытии. Итак, вы подвергаете себя опасности.
- Во-вторых, если вы сделали фото и видео и выложили их в сеть, то автоматически стали соучастником ракетных обстрелов. Ваши кадры могут помочь врагу корректировать огонь. Даже если вы выложили просто небом, то не забывайте метаданные, содержащиеся в файле. В частности, те, которые касаются геолокации.
- В-третьих, ваше безрассудство может стать причиной атак и по самим системам ПВО. Или же оккупанты в следующий раз будут прокладывать маршрут так, чтобы избежать радиуса действия нашей противовоздушной защиты.