Следующий ракетный удар может быть мощнее, чем 29 декабря, – Воздушные силы

У России достаточно носителей, чтобы наносить массированные атаки по территории Украины. К настоящему моменту ключевой вопрос заключается в том, сколько ракет готов использовать враг.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Россия восстанавливает и восстанавливает парк авиационной техники.

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Масштаб следующей атаки зависит от количества ракет в России

Игнат отметил, что для того чтобы поставить в строй большое количество Су-55 или Су-57 оккупантам нужно много времени. Вместо этого самолеты Су-35 враг выпускает серийно.

Относительно наращивания сил для последующей атаки Игнат подчеркнул, что все будет зависеть от количества имеющихся у России ракет.

Мы видим, что был достаточно длительный перерыв – враг готовился, накапливал ракеты, поэтому имеем сегодня такую массированную атаку. Сегодня сбиты 54 крылатые ракеты из 69. Из тех ракет есть недоступные для нашей ПВО. С ракет "Калибр", Х-101, Х-555 сбит довольно неплохой процент. Можно отметить сегодня очередную успешную работу ПВО,

– сказал он.

Спикер напомнил, что после "хлопка" в Энгельсе россияне перебазировали свою стратегическую авиацию на другие аэродромы. Соответственно это увеличивает время подлета самолета стратегической авиации.

"Такой самолет, как Ту-95, требует к себе определенного внимания, взлетно-посадочных полос и т.д. Все это просто увеличит время их подлета в районы пуска", – отметил он.

По его словам, следующий ракетный удар может быть большего количества, чем оккупанты совершили сегодня.

"Вопрос в том, сколько они готовы к этому времени потратить тех же крылатых ракет. Носителей у них достаточно", – резюмировал Игнат.

Россия массированно атаковала Украину: коротко