Это война на истощение: в Воздушных силах объяснили цель постоянных российских обстрелов

Между Россией и Украиной война на истощение. Именно поэтому хорошо, что нам помогают развитые страны мира – и вооружением, и финансово, и политической поддержкой, и санкционно.

Об этом в эфире 24 Канала сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что российский диктатор, который стоит сейчас на сцене Красной площади, не откажется от своих агрессивных намерений в отношении Украины. Это для него политическая и, возможно, физическая смерть.

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Юрий Игнат объяснил, что враг действительно хочет истощить нашу систему противовоздушной обороны. Возможно, он будет и дальше наносить эти удары. "Посмотрите, сколько дней подряд мне приходится выходить утром в прямые эфиры, потому что есть ночные атаки", – подчеркнул спикер.

Одна из таких мощных атак была дронами на Киев – 35 "Шахидов" были уничтожены. Сразу скажу, что это не была самая массированная атака – вспомните новогоднюю ночь, когда было уничтожено 45 дронов. А на следующий день с 1 на 2 уже было уничтожено 39 (дронов – 24 Канал),

– сообщил Игнат.

Смотрите полное видео с Юрием Игнатом на ютубе 24 Канала:

Чем сбивать

Спикер командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что они уже год ведут оборону нашей страны против столь мощного агрессора, который все, что у него есть, направляет на Украину. При этом мы все еще стоим, выдерживаем, держим украинское небо.

Игнат напомнил о ракетах Х-22, которыми россияне тоже атакуют. Они устаревшие, не всегда долетают до своих целей, однако часть попадает. Х-22 – это ракеты 60-х и 70-х годов. Понятно, что они уже отсырели, заржавели, однако враг их применяет. Мы уже видели последствия их применения – это Кременчугский торговый центр и уничтоженная часть дома в Днепре.

Ужасные последствия, поэтому следует понимать, что такое вооружение, как Patriot и SAMP/T, помогут нам противостоять. Однако их требуется достаточное количество,

– подчеркнул Юрий Игнат.

По его словам, Patriot уникальный комплекс, ведь пусковую, имеющую 4 контейнера, можно зарядить разными ракетами для разных противовоздушных целей.

"Если это дроны и возможно уничтожать силами мобильных огневых групп, то надо это делать. Также нужно усиливать оборудование мобильных огневых групп. В системе Patriot, кроме ракет, работающих по самолетам, вертолетам и крылатым, может быть одна в контейнере, допустим, против баллистики Это позволит нам иметь такую унифицированную систему противовоздушной обороны, которой не хватает только F-16 ", – объяснил спикер.

Однако понимаем, что этого всего мало – протяженность границ очень велика. Линий фронта у нас сегодня – это и Беларусь, и Приднестровье, и побережье моря, и линия боевого столкновения,

– подчеркнул Игнат.

Он объяснил, что полностью перекрыть воздушное пространство мы сейчас не можем. Однако крупные города, стратегические объекты – перекрываются противовоздушной обороной. Для того чтобы защитить государство еще надежнее, лучше – нужен F-16. Игнат добавил, что будут делать все, чтобы получить этот самолет.

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