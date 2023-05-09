Про це в ефірі 24 Каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що російський диктатор, який зараз стоїть на сцені Червоної площі, не відмовиться від своїх агресивних намірів щодо України. Це для нього політична й, можливо, фізична смерть.

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Юрій Ігнат пояснив, що ворог дійсно хоче виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Можливо, він буде й надалі завдавати таких ударів. "Подивіться скільки днів поспіль мені доводиться виходити зранку в прямі ефіри, тому що є нічні атаки", – наголосив речник.

Одна з таких найпотужніших атак була дронами на Київ – 35 "Шахедів" було знищено. Одразу скажу, що це не була наймасованіша атака – згадайте новорічну ніч, коли було знищено 45 дронів. А наступного дня з 1 на 2 вже було знищено 39 (дронів – 24 Канал),

– повідомив Ігнат.

Дивіться повне відео з Юрієм Ігнатом на ютубі 24 Каналу:

Чим збивати

Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що вони вже рік ведуть оборону нашої країни проти настільки потужного агресора, який все, що в нього є, спрямовує на Україну. При цьому ми досі стоїмо, витримуємо, тримаємо українське небо.

Ігнат нагадав про ракети Х-22, якими росіяни також атакують. Вони застарілі, не завжди долітають до своїх цілей, проте все ж частина влучає. Х-22 – це ракети 60-х та 70-х років. Зрозуміло, що вони десь вже відсиріли, заржавіли, проте ворог їх застосовує. Ми вже бачили наслідки їх застосування – це Кременчуцький торговий центр та знищена частина будинку у Дніпрі.

Жахливі наслідки, тому маємо розуміти, що таке озброєння, як Patriot та SAMP/T допоможуть нам протистояти. Проте їх потрібно достатню кількість,

– наголосив Юрій Ігнат.

За його словами, Patriot унікальний комплекс, адже пускову, яка має 4 контейнери, можна зарядити різними ракетами для різних протиповітряних цілей.

"Якщо це дрони й можливо знищувати силами мобільних вогневих груп, то треба це робити. Також треба посилювати обладнання мобільних вогневих груп. У системі Patriot, крім ракет, що працюють по літаках, вертольотах й крилатих, може бути одна в контейнері, допустимо, проти балістики. Це дозволить нам мати таку уніфіковану систему протиповітряної оборони, якій бракує лише F-16", – пояснив речник.

Проте розуміємо, що цього всього замало – протяжність кордонів дуже велика. Ліній фронту у нас сьогодні – це і Білорусь, і Придністров'я, і узбережжя моря, і лінія бойового зіткнення,

– наголосив Ігнат.

Він пояснив, що повністю перекрити повітряний простір, ми зараз не можемо. Проте великі міста, стратегічні обʼєкти – перекриваються протиповітряною обороною. Для того, щоб захистити державу ще надійніше, краще – потрібен F-16. Ігнат додав, що будуть робити все, аби отримати цей літак.

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