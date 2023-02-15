Россия ищет способы борьбы с нашей ПВО, – Жданов о запуске воздушных шаров

Сегодня в Киеве и Киевской области объявлена тревога из-за разведывательных БПЛА – воздушного шара с радиолокационными отражателями.

Россия фактически вернулась к методам Первой мировой войны. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, тогда тоже запускали воздушные шары и таким образом выявляли позиции противника.

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Пытаются выявить нашу ПВО

Он сообщил, что россияне устанавливают на шар угловой отражатель, дающий отметку на радиолокационной станции. И мы ее засекаем тем самым, включая нашу станцию в режим поиска и сопровождения цели.

"А россияне пытаются с помощью этого шара обнаружить нашу систему ПВО. Если же количество шаров будет расти, то они будут пытаться таким образом перегрузить наше ПВО для того, чтобы мы тратили боеприпасы для их сбивания", – подчеркнул Жданов.

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Это будет билет в один конец

Также он напомнил неофициальную информацию о том, что Россия стягивает к границам с Украиной свою авиацию. По его словам, они вроде бы попытаются нанести нам авиационный удар.

Я очень в этом сомневаюсь, потому что у нас сегодня небо от российских самолетов закрыто. Это будет билет в один конец для российских пилотов,

– подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что следует учесть тот факт, что в прошлом году оккупанты делали досрочные выпуски, в частности, в своих летных училищах. Поэтому уровень профессиональной подготовки у их пилотов очень низкий.

"Именно поэтому активизация россиян с воздушными шарами напоминает поиски способов борьбы с нашей системой ПВО", – резюмировал Олег Жданов.

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