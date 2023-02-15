Росія фактично повернулась до методів Першої світової війни. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, тоді теж запускали повітряні кулі і у такий спосіб виявляли позиції противника.

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Намагаються виявити нашу ППО

Він повідомив, що росіяни встановлюють на кулю кутовий відбивач, який дає відмітку на радіолокаційній станції. І ми її засікаємо тим самим включаючи нашу станцію у режим пошуку і супроводження цілі.

"А росіяни намагаються за допомогою цієї кулі виявити нашу систему ППО. Якщо ж кількість куль буде зростати, то вони будуть намагатися у такий спосіб перевантажити нашу ППО для того, щоб ми витрачали боєприпаси для збиття цих повітряних куль", – наголосив Жданов.

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Це буде квиток в один кінець

Також він нагадав неофіційну інформацію про те, що Росія стягує до кордонів з Україною свою авіацію. За його словами, вони начебто спробують завдати нам авіаційний удар.

Я дуже в цьому сумніваюсь, тому що у нас на сьогодні небо від російських літаків закрито. Це буде квиток в один кінець для російських пілотів,

– підкреслив військовий експерт.

Він зауважив, що варто врахувати той факт, що торік окупанти робили дострокові випуски, зокрема, у своїх льотних училищах. Тому рівень фахової підготовки у їхніх пілотів дуже низький.

"Саме тому активізація росіян з повітряними кулями нагадує пошуки способів боротьби з нашою системою ППО", – резюмував Олег Жданов.

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