Росія фактично повернулась до методів Першої світової війни. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, тоді теж запускали повітряні кулі і у такий спосіб виявляли позиції противника.
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Намагаються виявити нашу ППО
Він повідомив, що росіяни встановлюють на кулю кутовий відбивач, який дає відмітку на радіолокаційній станції. І ми її засікаємо тим самим включаючи нашу станцію у режим пошуку і супроводження цілі.
"А росіяни намагаються за допомогою цієї кулі виявити нашу систему ППО. Якщо ж кількість куль буде зростати, то вони будуть намагатися у такий спосіб перевантажити нашу ППО для того, щоб ми витрачали боєприпаси для збиття цих повітряних куль", – наголосив Жданов.
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Це буде квиток в один кінець
Також він нагадав неофіційну інформацію про те, що Росія стягує до кордонів з Україною свою авіацію. За його словами, вони начебто спробують завдати нам авіаційний удар.
Я дуже в цьому сумніваюсь, тому що у нас на сьогодні небо від російських літаків закрито. Це буде квиток в один кінець для російських пілотів,
– підкреслив військовий експерт.
Він зауважив, що варто врахувати той факт, що торік окупанти робили дострокові випуски, зокрема, у своїх льотних училищах. Тому рівень фахової підготовки у їхніх пілотів дуже низький.
"Саме тому активізація росіян з повітряними кулями нагадує пошуки способів боротьби з нашою системою ППО", – резюмував Олег Жданов.
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- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що невідомий об'єкт – це не зонд і не аеростат. Це просто куля, яка несе шматок металу.
- Цю кулю випустили 12 числа. Вона пролетіла над територією інших держав. Куди вітер дує – туди вона й летить.
- Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. Тут вже мовиться про майстерність наших людей, щоб відрізнити, що летить. По повітряних кулях відпрацьовувати якимись засобами ніхто не буде.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що причин для занепокоєння немає. Адже росіяни почали запускати кулі не так давно. Однак вони не становлять жодної небезпеки для населення.