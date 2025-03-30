В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с воздушным змеем

В США, вероятно, воздушный змей врезался в пассажирский самолет, когда тот летел возле Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News. Воздушный змей столкнулся с бортом рейса United Flight 654 в субботу, 29 марта, но самолет успешно приземлился.

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Что известно об инциденте

После приземления самолет осмотрели, никаких повреждений не обнаружили. Согласно обнародованной информации, пассажиры не пострадали и спокойно высадились из самолета. Управление полиции Вашингтонского аэропорта сообщило о временной конфискации воздушного змея, поскольку он летал в ограниченном воздушном пространстве.

Этот воздушный змей был возвращен его владельцу вскоре, и никаких обвинений не было выдвинуто,

– сообщила пресс-секретарь отдела полиции аэропорта Эмили МакГи.

Туристический аналитик Джейми Ларунис, который был свидетелем инцидента, рассказал, что 10 или более воздушных змеев летели с территории парка к северу от главной взлетно-посадочной полосы Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана, когда самолеты спускались для посадки с севера.

К слову, в конце января в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет American Airlines и американский вертолет Black Hawk вблизи Национального аэропорта имени Рейгана. На борту обоих воздушных судов находились люди. В результате авиакатастрофы никто не выжил.