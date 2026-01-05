Возглавит ли мэр Черткова Тернопольскую ОГА: Шматько сделал заявление

Мэр Черткова Владимир Шматько отреагировал на сообщение о том, что он якобы может возглавить Тернопольскую ОГА. Он заявил, что пока остается на должности городского головы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Шматько.

Читайте также Долго откладывали, – экс-глава разведки оценил кадровые изменения Зеленского

Кто возглавит Тернопольскую область?

Городской голова Черткова Владимир Шматько поблагодарил жителей общины и области за внимание в течение нескольких последних дней.

Он отметил, что ознакомился с многочисленными комментариями и публикациями: часть из них оказалась ложью и не соответствовала действительности.

Я имел прекрасный разговор с нашим Президентом Владимиром Зеленским о нашей Тернопольщине. Очень приятно было слышать, что наш Президент много знает о Тернопольщине. Спасибо ему за этот разговор,

– написал Шматько.

Он добавил, что продолжает работать в должности городского головы Черткова.

Владимир Шматько выразил надежду, что новоназначенный глава Тернопольской ОВА сможет объединить всех для развития региона.

Спасибо всем за много сообщений, звонков и слова поддержки. Очень приятно когда искренне поддерживают. Не ради будущей личной выгоды,

– подытожил чиновник.

Назначение руководителей ОВА: что известно?