Возглавит ли мэр Черткова Тернопольскую ОГА: Шматько сделал заявление
- Мэр Черткова Владимир Шматько заявил, что остается на посту городского головы и не возглавит Тернопольскую ОВА.
- Шматько выразил надежду, что новый глава Тернопольской ОВА объединит всех для развития региона.
Мэр Черткова Владимир Шматько отреагировал на сообщение о том, что он якобы может возглавить Тернопольскую ОГА. Он заявил, что пока остается на должности городского головы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Шматько.
Кто возглавит Тернопольскую область?
Городской голова Черткова Владимир Шматько поблагодарил жителей общины и области за внимание в течение нескольких последних дней.
Он отметил, что ознакомился с многочисленными комментариями и публикациями: часть из них оказалась ложью и не соответствовала действительности.
Я имел прекрасный разговор с нашим Президентом Владимиром Зеленским о нашей Тернопольщине. Очень приятно было слышать, что наш Президент много знает о Тернопольщине. Спасибо ему за этот разговор,
– написал Шматько.
Он добавил, что продолжает работать в должности городского головы Черткова.
Владимир Шматько выразил надежду, что новоназначенный глава Тернопольской ОВА сможет объединить всех для развития региона.
Спасибо всем за много сообщений, звонков и слова поддержки. Очень приятно когда искренне поддерживают. Не ради будущей личной выгоды,
– подытожил чиновник.
Назначение руководителей ОВА: что известно?
4 января Владимир Зеленский сообщил о новых назначениях руководителей областных администраций в пяти регионах. Фамилии новых руководителей будут обнародованы после завершения формальных процедур по подготовке назначений.
Известно, что изменения будут касаться Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областей.
По словам президента, ключевая цель назначений – это усиление местного самоуправления, устойчивости общин и возможностей регионов защищать жизнь и помогать общинам, которые в этом нуждаются.