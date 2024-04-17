Возле аэродрома в Джанкое прогремели взрывы: вспыхнул пожар

В Крыму в ночь на 17 апреля было громко. Взрывы слышали в районе аэродрома в Джанкое. Там вспыхнул пожар.

О ночных взрывах в Крыму пишут российские паблики, информирует 24 Канал. Кроме того, в сети публикуют кадры возгорания.

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Взрывы в Джанкое

Примерно в четыре утра 17 апреля в сети появилась информация о взрывах и пожаре в районе военного аэродрома в Джанкое, что в оккупированном Крыму. Обнародовали также кадры возгорания. На них было видно огонь и густой дым.

Впоследствии стало известно о повторных взрывах. Официальной информации пока нет. В российских телеграмм-каналах пишут о "вероятной работе ПВО". В то же время местные жители отмечают, что было не просто громко, а даже тряслись дома.



Пожар в Джанкое / Фото из российских пабликов

К слову, на военном аэродроме в Джанкое дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа России в составе трех авиационных эскадрилий.

В районе аэродрома в Джанкое пожар: смотрите видео

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