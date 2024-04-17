Возле аэродрома в Джанкое прогремели взрывы: вспыхнул пожар
В Крыму в ночь на 17 апреля было громко. Взрывы слышали в районе аэродрома в Джанкое. Там вспыхнул пожар.
О ночных взрывах в Крыму пишут российские паблики, информирует 24 Канал. Кроме того, в сети публикуют кадры возгорания.
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Взрывы в Джанкое
Примерно в четыре утра 17 апреля в сети появилась информация о взрывах и пожаре в районе военного аэродрома в Джанкое, что в оккупированном Крыму. Обнародовали также кадры возгорания. На них было видно огонь и густой дым.
Впоследствии стало известно о повторных взрывах. Официальной информации пока нет. В российских телеграмм-каналах пишут о "вероятной работе ПВО". В то же время местные жители отмечают, что было не просто громко, а даже тряслись дома.
Пожар в Джанкое / Фото из российских пабликов
К слову, на военном аэродроме в Джанкое дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа России в составе трех авиационных эскадрилий.
В районе аэродрома в Джанкое пожар: смотрите видео
Предыдущие взрывы в Крыму
С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты превратили Джанкой в логистический центр и военную базу. Партизаны информируют о переброске туда новых партий вражеской военной техники.
Жители оккупированного города периодически слышат взрывы. В частности, так было и вечером 25 февраля. Тогда оккупанты оправдывались, что взрывы прозвучали из-за использования военными табельных средств маскировки.
- 15 апреля Силы обороны ударили по важному военному объекту врага в Крыму. Источники 24 Канала в спецслужбах рассказали, что удалось поразить командный пункт, в котором находились высокопоставленные российские офицеры. Партизаны из "Атеш" утверждали, что произошло также вероятное попадание в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты России в Севастополе.