Слышны взрывы в Херсоне: возле Антоновского моста снова цветет "хлопок"
Источник:Сергей Стерненко
В сети сообщают, что вечером 29 октября в Херсонской области снова расцвел "хлопок". Он посетил оккупантов возле переправы вблизи Антоновского моста.
Кроме того, в сети сообщают о "хлопке" в Олешках и Голой Пристани. Тем временем оккупанты устраивают истерику из-за прилета по Антоновскому мосту.
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Оккупанты строили мост из барж
Раньше российские захватчики построили мост из барж, чтобы хоть как-то не пойти ко дну возле Херсона. Оккупанты привлекли "инновационные" технологии, которые достали из запыленного ящика советских сувениров.
В то же время долго порадоваться своей новой переправе оккупанты не смогли. Уже вечером 20 октября туда наведался "хлопок".
На следующий день россияне заговорили о погибших гражданских. В то же время херсонский активист Владимир Молчанов отметил, что это очень маловероятно.
Вероятнее всего, если есть погибшие, это люди, которым российский комендантский час не является указом – высокопоставленные должностные лица, коллаборанты, командующие, которые сейчас сломя голову убегают, не дождавшись официальных распоряжений,
– считает активист из Херсона.
Местные жители рассказали, что тогда вспыхнул пожар, который даже некому было тушить.
"Хлопок" все чаще посещает рашистов и показывает им, что на украинской земле — у них никаких шансов.
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