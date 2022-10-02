Около Черниговки на Запорожье ВСУ уничтожили склад и "затрехсотили" полсотни оккупантов

В районе Черниговки Запорожской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов и ранили около 50 оккупантов.

ВСУ ударили по позициям врага

В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили попадания по складам врага 30 сентября. Удары наших защитников точные и дорогостоящие для оккупантов.

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Подтверждено уничтожение боеприпасов после огневого поражения 30 сентября в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области и ранения около 50 человек,

– говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что оккупанты продолжают нести потери в результате эффективных действий Сил обороны.

Успехи ВСУ на фронте

По состоянию на 2 октября потери врага в личном составе превышают 60 тысяч. Только за минувшие сутки украинские военные уничтожили 500 захватчиков.

Украинская авиация нанесла 29 ударов: подтверждено поражение опорного пункта россиян, 22 района сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов. А подразделения ПВО сбили два беспилотника.

Ракетные войска и артиллерия также действовали успешно: поразили 8 командных пунктов, 10 районов сосредоточения оккупантов, вооружения и военной техники. Еще в зону поражения попали 3 склада с боеприпасами и 2 зенитных ракетных комплекса С-300.

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