Возле Черновицкой ОГА дотла сгорела маршрутка: видео пожара

В Черновцах утром 26 октября загорелся автобус. Дорогу пришлось перекрыть, а маршрутка сгорела дотла.

Маршрутка загорелась возле Черновицкой областной администрации на улице Степана Бандеры. Пожар был довольно масштабным.

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Спасатели сразу прибыли на место, поскольку рядом с огнем были и другие машины. В сети пишут, что горела маршрутка №12.

На фото, обнародованных в фейсбуке, видно, что вокруг был густой черный дым.



Возле ОГА горела маршрутка / Фото из Фейсбука Максима Козменко

Есть пострадавшие

О пострадавших пока нет информации, однако известно, что в маршрутке не было пассажиров. Спикер управления ГСЧС области Сергей Бабчук рассказал, что по состоянию на 9:00 возгорание ликвидировали, сообщает "Суспільне".