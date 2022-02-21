Возле дома Медведчука много полиции: обыскивают автомобили, – СМИ
21 февраля 2022 , 18:46Читати новину українською
Источник:"Следствие Инфо"
Возле дома Виктора Медведчука в Киеве якобы собрались около 30 охранников и полиция. Утверждают, что правоохранители перекрыли одну из прилегающих улиц возле имения политика.
Журналисты пишут, что полиция с фонариками обыскивает автомобили.
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Из дома Медведчука якобы хотели вывезти имущество
По информации источников СМИ, несколько автомобилей и бусов собирались вывозить имущество из дома Медведчука. Утверждают, что грузили оружие и бронежилеты. Однако впоследствии об этом якобы узнали в ГБР и направили несколько экипажей полиции.
Отметим, что по этому адресу в Киеве Медведчук должен находиться под домашним арестом.
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