Лучик надежды в трудный день: на Киевщине женщина родила прямо в вагоне во время поездки

Укрзализныця порадовала приятной новостью в этот тяжелый день. Пока продолжалась атака России по украинским городам, в поезде родился мальчик.

Об этом написали в Укрзализныце. Там сказали, что уже ждут малыша в своих детских вагонах.

Что известно о рождении малыша в вагоне 16 апреля?

Как сообщили в транспортной компании, мальчик родился перед самым прибытием в Фастов. Женщине оказала домедицинскую помощь поездная бригада вместе с пассажирами. А на перроне их ждали парамедики.

Утром нашему поезду №44 из Ивано-Франковска в Черкассы понадобилась неграфиковая остановка в Фастове. Такие остановки сейчас не редкость из-за угрозы дронов, но на этот раз повод был значительно приятнее. Уже через 3 минуты команда парамедиков, которые ожидали на перроне после предупреждения начальника поезда, приняла из 12 вагона счастливую семью с +1 маленьким пассажиром,

– информировала УЗ.

Мама и ребенок на момент высадки были в удовлетворительном состоянии.

"Примет на такой случай много, но мы просто пожелаем малышу расти здоровым и как можно быстрее вернуться в наши детские вагоны – встретим уже как своего", – добавили в Укрзализныце.

Справка. В детских вагонах Укрзализныци предусмотрены пандусы и дополнительное освещение при входе, есть бизиборды, детское меню, подогреватели детского питания, пеленальный столик и пристегивающийся манеж для комфортного сна самых маленьких пассажиров. А также учебно-развлекательные материалы, инструкции для зарядки, настольная игра и раскраски в каждом купе. Такие вагоны есть в поездах №15/16 "Лесь Курбас" сообщением Харьков – Ясиня, №17/18 "Сковорода" сообщением Харьков – Ужгород, №41/42 Днепр – Трускавец, №26/25 Одесса – Ясиня, 351/352 Киев – Кишинев, №81/82 Киев – Ужгород.

