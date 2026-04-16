Лучик надежды в трудный день: на Киевщине женщина родила прямо в вагоне во время поездки
- В поезде Укрзализныци родился мальчик перед прибытием его мамы в Фастов.
- Женщине помогли поездная бригада и пассажиры, а на перроне их встретили парамедики.
Укрзализныця порадовала приятной новостью в этот тяжелый день. Пока продолжалась атака России по украинским городам, в поезде родился мальчик.
Об этом написали в Укрзализныце. Там сказали, что уже ждут малыша в своих детских вагонах.
Что известно о рождении малыша в вагоне 16 апреля?
Как сообщили в транспортной компании, мальчик родился перед самым прибытием в Фастов. Женщине оказала домедицинскую помощь поездная бригада вместе с пассажирами. А на перроне их ждали парамедики.
Утром нашему поезду №44 из Ивано-Франковска в Черкассы понадобилась неграфиковая остановка в Фастове. Такие остановки сейчас не редкость из-за угрозы дронов, но на этот раз повод был значительно приятнее. Уже через 3 минуты команда парамедиков, которые ожидали на перроне после предупреждения начальника поезда, приняла из 12 вагона счастливую семью с +1 маленьким пассажиром,
– информировала УЗ.
Мама и ребенок на момент высадки были в удовлетворительном состоянии.
"Примет на такой случай много, но мы просто пожелаем малышу расти здоровым и как можно быстрее вернуться в наши детские вагоны – встретим уже как своего", – добавили в Укрзализныце.
Справка. В детских вагонах Укрзализныци предусмотрены пандусы и дополнительное освещение при входе, есть бизиборды, детское меню, подогреватели детского питания, пеленальный столик и пристегивающийся манеж для комфортного сна самых маленьких пассажиров. А также учебно-развлекательные материалы, инструкции для зарядки, настольная игра и раскраски в каждом купе. Такие вагоны есть в поездах №15/16 "Лесь Курбас" сообщением Харьков – Ясиня, №17/18 "Сковорода" сообщением Харьков – Ужгород, №41/42 Днепр – Трускавец, №26/25 Одесса – Ясиня, 351/352 Киев – Кишинев, №81/82 Киев – Ужгород.
Что известно о российской атаке по Украине 16 апреля?
К сожалению, все утро полно плохих новостей. Россияне били по многим городам, ранив сотни людей.
Количество погибших только растет, полицейские и спасатели разбираются с последствиями ночных и утренних ударов. На момент публикации новости известно о 4 погибших в Киеве, 3 в Днепре, 9 в Одессе.
Разрушены дома, были удары по одесскому порту, поврежден отель. В столице пострадали иностранцы, а также медики и полицейские.
Владимир Зеленский отреагировал на удары. Он написал, что Россия не заслуживает ослабления санкций.
К слову, 15 апреля в США заявили, что не будут больше позволять покупать российскую нефть. Временные смягчения были связаны с войной в Иране и дефицитом нефти в мире.