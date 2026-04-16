Про це написали в Укрзалізниці. Там сказали, що вже чекають на малюка у своїх дитячих вагонах.
Дивіться також Росія масовано атакувала Харків, Київ, Дніпро та Одесу: де ще лунали вибухи та які наслідки
Що відомо про народження малюка у вагоні 16 квітня?
Як повідомили в транспортній компанії, хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова. Жінці надала домедичну допомогу поїзна бригада разом із пасажирами. А на пероні на них чекали парамедики.
Вранці нашому поїзду №44 з Івано-Франківська до Черкас знадобилася неграфікова зупинка у Фастові. Такі зупинки зараз не рідкість через загрозу дронів, але цього разу привід був значно приємніший. Вже за 3 хвилини команда парамедиків, які очікували на пероні після попередження начальника поїзда, прийняла з 12 вагона щасливу родину з +1 маленьким пасажиром,
– інформувала УЗ.
Мама та дитина на момент висадки були у задовільному стані.
"Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів – зустрінемо вже як свого", – додали в Укрзалізниці.
Довідка. В дитячих вагонах Укрзалізниці передбачено пандуси та додаткове освітлення при вході, є бізіборди, дитяче меню, підігрівачі дитячого харчування, сповивальний столик і пристібний манеж для комфортного сну найменших пасажирів. А також навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та розмальовки в кожному купе. Такі вагони є в поїздах №15/16 "Лесь Курбас" сполученням Харків – Ясіня, №17/18 "Сковорода" сполученням Харків – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №26/25 Одеса – Ясіня, 351/352 Київ – Кишинів, №81/82 Київ – Ужгород.
Що відомо про російську атаку по Україні 16 квітня?
На жаль, весь ранок повен поганих новин. Росіяни гатили по багатьох містах, поранивши сотні людей.
Кількість загиблих тільки зростає, поліцейські та рятувальники розбираються з наслідками нічних і ранкових ударів. На момент публікації новини відомо про 4 загиблих у Києві, 3 у Дніпрі, 9 в Одесі.
Зруйновані будинки, були удари по одеському порту, пошкоджено готель. В столиці постраждали іноземці, а також медики та поліцейські.
Володимир Зеленський відреагував на удари. Він написав, що Росія не заслуговує на послаблення санкцій.
До слова, 15 квітня у США заявили, що не будуть більше дозволяти купувати російську нафту. Тимчасові пом'якшення були пов'язані з війною в Ірані та дефіцитом нафти у світі.