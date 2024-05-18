Украинские военные рассказали, что продолжается бой в районе Волчанска. Перед этим наши бойцы сообщали, что Россия не прекращает попыток прорвать оборону.

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Что говорят военные о ситуации на Харьковщине

Военные рассказали, что в Харьковской области зальное число боевых столкновений достигло 10.

При этом российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение 8 раз, наши подразделения в свою очередь – дважды. Вблизи Зеленого вражеские самолеты сбросили еще три управляемые авиабомбы,

– объяснили в Генштабе ВСУ.

По их данным, целом ситуация на фронте остается напряженной. Россияне, используя преимущество в количестве личного состава, продолжают атаковать наши позиции.

Вместе с тем ВСУ наносят врагу значительные потери и на некоторых участках проводят штурмовые действия. В течение текущих суток произошло уже 66 боевых столкновений.

По разным направлениям, то:

на Купянском направлении – враг совершил 7 попыток штурмовых действий. В частности, в районе населенного пункта Синьковка. Еще на одном участке контратаку проводят украинские воины. Ситуация динамичная и остается под контролем Сил обороны;

– враг совершил 7 попыток штурмовых действий. В частности, в районе населенного пункта Синьковка. Еще на одном участке контратаку проводят украинские воины. Ситуация динамичная и остается под контролем Сил обороны; на Лиманском направлении – количество боевых столкновений за эти сутки возросло до 5. Россия нанесла по Торскому удар с воздуха с применением трех КАБов для поддержки атаки в этом направлении;

– количество боевых столкновений за эти сутки возросло до 5. Россия нанесла по Торскому удар с воздуха с применением трех КАБов для поддержки атаки в этом направлении; на Северском направлении , что в Донецкой области, враги по Белогоровке нанесли вражеский авиаудар с применением КАБа;

, что в Донецкой области, враги по Белогоровке нанесли вражеский авиаудар с применением КАБа; на Краматорском направлении ситуация одна из самых горячих. В частности, количество атак агрессора достигло 10. Новыми направлениями штурмовых действий России днем стали Ивановское и Курдюмовка. По Дилиевке российская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами;

ситуация одна из самых горячих. В частности, количество атак агрессора достигло 10. Новыми направлениями штурмовых действий России днем стали Ивановское и Курдюмовка. По Дилиевке российская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами; на Покровском направлении – напряжение боевых действий 18 мая самая высокая – ВСУ отбили 18 вражеских штурмов. Самое ожесточенное у Новоалександровки, направлением атак оккупантов стало и Невельское;

– напряжение боевых действий 18 мая самая высокая – ВСУ отбили 18 вражеских штурмов. Самое ожесточенное у Новоалександровки, направлением атак оккупантов стало и Невельское; на Кураховском направлении – враг 9 раз пытался прорвать рубежи нашей обороны, в частности – в районе Георгиевки. Под управляемые авиабомбы российских террористов попала Елизаветовка. Дважды противник пытался атаковать в районе Старомайорского на Времовском направлении, понес потери и отступил. На остальных направлениях – без существенных изменений.

Зачем Россия наступает на Харьковщину