Украинские военные рассказали, что продолжается бой в районе Волчанска. Перед этим наши бойцы сообщали, что Россия не прекращает попыток прорвать оборону.
Смотрите также Усиление обороны в Волчанске: что происходит на Харьковском направлении
Что говорят военные о ситуации на Харьковщине
Военные рассказали, что в Харьковской области зальное число боевых столкновений достигло 10.
При этом российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение 8 раз, наши подразделения в свою очередь – дважды. Вблизи Зеленого вражеские самолеты сбросили еще три управляемые авиабомбы,
– объяснили в Генштабе ВСУ.
По их данным, целом ситуация на фронте остается напряженной. Россияне, используя преимущество в количестве личного состава, продолжают атаковать наши позиции.
Вместе с тем ВСУ наносят врагу значительные потери и на некоторых участках проводят штурмовые действия. В течение текущих суток произошло уже 66 боевых столкновений.
По разным направлениям, то:
- на Купянском направлении – враг совершил 7 попыток штурмовых действий. В частности, в районе населенного пункта Синьковка. Еще на одном участке контратаку проводят украинские воины. Ситуация динамичная и остается под контролем Сил обороны;
- на Лиманском направлении – количество боевых столкновений за эти сутки возросло до 5. Россия нанесла по Торскому удар с воздуха с применением трех КАБов для поддержки атаки в этом направлении;
- на Северском направлении, что в Донецкой области, враги по Белогоровке нанесли вражеский авиаудар с применением КАБа;
- на Краматорском направлении ситуация одна из самых горячих. В частности, количество атак агрессора достигло 10. Новыми направлениями штурмовых действий России днем стали Ивановское и Курдюмовка. По Дилиевке российская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами;
- на Покровском направлении – напряжение боевых действий 18 мая самая высокая – ВСУ отбили 18 вражеских штурмов. Самое ожесточенное у Новоалександровки, направлением атак оккупантов стало и Невельское;
- на Кураховском направлении – враг 9 раз пытался прорвать рубежи нашей обороны, в частности – в районе Георгиевки. Под управляемые авиабомбы российских террористов попала Елизаветовка. Дважды противник пытался атаковать в районе Старомайорского на Времовском направлении, понес потери и отступил. На остальных направлениях – без существенных изменений.
Зачем Россия наступает на Харьковщину
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров и заставил украинские войска привлечь резервы.
- Аналитики ранее оценивали, что российские силы, похоже, предпочитают созданию "буферной зоны" вдоль международной границы, а не условий для более глубокого проникновения на север Харьковской области.
- Владимир Зеленский объяснял, что россияне хотят наступать на Харьков. По его словам, враги понимают, что Харьков – это очень сложно, это большой город и у нас есть силы, которые будут долго воевать. То есть им нужно бросить большие силы для этого.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что цель россиян – создать хаос и панику, чтобы заставить наши группировки отходить на восточных направлениях, дестабилизировать ситуацию внутри страны.