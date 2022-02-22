Возле границ Украины – 150 тысяч российских военных и они готовы атаковать, – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что возле украинских границ Россия сосредоточила 150 тысяч военных. Располагаются они с разных сторон.

Об этом американский лидер заявил во время обращения 22 февраля. Речь Байдена касалась российской агрессии и последних событий на Донбассе, сообщает 24 канал.

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Россия готовится к нападению

По мнению Вашингтона, Россия готовится идти дальше и начать масштабную атаку против Украины. Правда, Байден надеется, что такое все же не произойдет.

"Но все еще 150 тысяч российских военных собрано вблизи границ Украины. В частности, на севере Беларуси есть российские войска, готовые в любой момент атаковать", – отметил президент США.

Обращение Джо Байдена о действиях России и событиях на Донбассе: смотрите видео

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