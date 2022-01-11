Возле границ Украины начались российские военные учения

11 января 2022 , 15:33
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Источник:

Интерфакс

Россия начала проводить военные учения со стрельбами в приграничных районах с Украиной. В них государство-агрессор задействовало около 3 тысяч военных и тяжелую технику.

Учения стартовали в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Россия использует 300 единиц военной техники, в частности танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

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На чем акцентирует Россия

Главным акцентом учений называют контрольные стрельбы, организацию маршей и оборудование опорных пунктов.

Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы. Во время боя экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи метров.
– сообщает минобороны России.

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Автор: Оксана Княжик