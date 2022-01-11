Возле границ Украины начались российские военные учения

Россия начала проводить военные учения со стрельбами в приграничных районах с Украиной. В них государство-агрессор задействовало около 3 тысяч военных и тяжелую технику.

Учения стартовали в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Россия использует 300 единиц военной техники, в частности танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

Читайте также Масштабные военные учения в Украине: сколько их будет в 2022 году

На чем акцентирует Россия

Главным акцентом учений называют контрольные стрельбы, организацию маршей и оборудование опорных пунктов.

Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы. Во время боя экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи метров.

– сообщает минобороны России.

Что известно о вероятном вторжении России в Украину

Владимир Путин решил подвинуть дату возможного вторжения в Украину, которое, по данным разведки, должно было прийтись на начало 2022 года. Как сообщает издание New York Times, причиной стали погодные условия.

В Кремле также работали над перемещением вертолетов к границе с Украиной. Это происходило на фоне замедления передвижения российских войск.

В то же время, украинская разведка предупреждала о действиях российских наемников на Донбассе. Оккупанты продолжали держать свои войска в боевой готовности.

Вас может заинтересовать, как проходили ученич в Украине: смотрите видео



