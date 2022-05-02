Возле Херсона раздался мощный взрыв: над городом поднялся огромный столб дыма

В понедельник, 2 мая, вблизи Херсона раздался мощный взрыв. Очевидцы рассказывают, что ударная волна была такой силы, что в домах затряслись окна.

Сразу несколько местных телеграм-каналов сообщили, что возле Херсона раздался мощный взрыв. Также в сети появились фото и видео, где можно увидеть гигантский столб дыма.

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Очевидцы из Херсона отмечают, что видно дым через несколько километров. Сообщается, что ударная волна, вызванная взрывом, была очень сильная. Поэтому затряслись даже стекла в жилых домах. Возле Херсона раздался мощный взрыв: смотрите видео Над городом можно увидеть густой столб дыма: Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают о том, что оккупанты не оставляют попыток выйти на границу Херсонщины. Для этого они ищут слабые места в обороне украинских позиций.

Последние новости из Херсона

Разведка Великобритании озвучила очередные планы России относительно Херсонской области. В отчете сообщается о стратегической важности региона для оккупантов. С его помощью российские захватчики будут осуществлять транспортное сообщение, если военные смогут продолжать наступление на Украину. Прежде всего говорится об атаках в направлении Николаева, Кривого Рога, а также Одессы.

А тем временем оккупанты пытаются отрезать жителей Херсонщины и Запорожья от Украины. Для этого создается информационный вакуум. Так, отмечают в Госспецсвязи, российские военные отключили связь и доступ к интернету. В Минцифры на это уже отреагировали. Министр Михаил Федоров пообещал, что связь в этих областях обязательно восстановят.

В то же время в Скадовске оккупанты уже назначили "новую власть". Она будет действовать параллельно с украинской, которая не покинула город. Это подчеркнул городской глава временно оккупированного Скадовска Александр Яковлев.

В ВСУ продолжают разоружать оккупантов и в Херсонской области. Так в регионе удалось уничтожить склад боеприпасов. А еще наши военные обезвредили более 70 российских захватчиков.

Федор Вениславский подчеркнул, что в ВСУ знают, как освободить от оккупации Херсон. Он отметил во время телемарафона, что ситуацию в регионе следует оценивать комплексно, а избавляться от врагов – шаг за шагом. Именно это, добавил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, делают бойцы ВСУ.

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