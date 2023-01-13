Вводят в заблуждение и готовят дискредитации: оккупанты возле Кременной переодеваются в форму ВСУ
Источник:Центр национального сопротивления
Российские оккупанты вводят в заблуждение украинских защитников. Они уже начали переодеваться в форму Вооруженных Сил Украины.
Такие действия российских захватчиков зафиксировали в Луганской области. Кстати, ранее в Херсоне оккупанты переодевались в гражданское и прятали оружие по свалкам.
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На Донбассе оккупанты переодеваются в форму ВСУ
Как стало известно, украинский пиксель начали использовать штурмовые отряды российских войск на направлении Кременной.
К тому же захватчики могут планировать операции под чужим флагом для дискредитации Вооруженных Сил Украины.
Также возможны показательные акты насилия среди гражданского населения,
– отметили в Центре нацсопротивления.
Оккупанты переодеваются в форму ВСУ / Скриншот
Оккупанты носят форму ВСУ / Скриншот
Как российские солдаты выдают себя за гражданских
- Осенью на одной из освобожденных территорий украинские защитники поймали несколько оккупантов. Они были переодеты в гражданскую одежду и угрожали мирным жителям.
- Также российские захватчики заказывают себе гражданскую спецодежду с логотипами "Роснефть" и "Электросталь" для личного состава одного из подразделений оккупантов, действующего на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области.
- Таким образом враг пытается скрыть свою принадлежность к оккупационным войскам.
- Кстати, ранее оккупантам, дислоцирующимся во временно оккупированном Бердянске, по возможности разрешили передвигаться в гражданской форме, чтобы лишний раз не подвергать личный состав опасности.