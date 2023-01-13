Вводят в заблуждение и готовят дискредитации: оккупанты возле Кременной переодеваются в форму ВСУ

Российские оккупанты вводят в заблуждение украинских защитников. Они уже начали переодеваться в форму Вооруженных Сил Украины.

Такие действия российских захватчиков зафиксировали в Луганской области. Кстати, ранее в Херсоне оккупанты переодевались в гражданское и прятали оружие по свалкам.

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На Донбассе оккупанты переодеваются в форму ВСУ

Как стало известно, украинский пиксель начали использовать штурмовые отряды российских войск на направлении Кременной.

К тому же захватчики могут планировать операции под чужим флагом для дискредитации Вооруженных Сил Украины.

Также возможны показательные акты насилия среди гражданского населения,

– отметили в Центре нацсопротивления.



Оккупанты переодеваются в форму ВСУ / Скриншот



Оккупанты носят форму ВСУ / Скриншот

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