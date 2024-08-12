Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что россияне вероятно действуют на опережение. Они имеют определенные предостережения относительно возможности продвижения украинских сил в направлении Курской АЭС.

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Чем руководствуются россияне

Враг действует абсолютно рационально и оперативно, строя инженерные фортификации на тех направлениях, которые считают стратегически важными.

На самом деле они переживают из-за того, что украинское войско может двинуться в сторону Курской АЭС, взять под контроль населенный пункт Курчатов и соответственно атомную электростанцию для того, чтобы в перспективе, по мнению российского высшего военно-политического руководства, "обменять" ее на Запорожскую АЭС,

– пояснил военный эксперт.

Однако, по его мнению, вряд ли такие планы имеет украинский Генштаб, ведь на Украину в таком случае возлагалась серьезная ответственность за бесперебойную работу Курской АЭС.

Поэтому сомнительно, что украинские Силы обороны будут действовать так же дерзко, как и российские оккупанты, когда сначала взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, а затем и Запорожскую,

– отметил он.

В то же время россияне, вероятно, не исключают возможность наступления на Курскую АЭС, поэтому и пытаются заранее ее обезопасить.

Конечно, планы Генштаба, в частности относительно действий в Курской области России, известны очень небольшому количеству военно-должностных лиц украинских Сил обороны. Однако можно предположить, что военно-политическое руководство Украины рассматривает различные варианты коренного изменения ситуацию на поле боя.

"Операция в Курской области уже имеет результаты – враг вынужден перебрасывать немало своих ресурсов, в частности, с севера Харьковщины для того, чтобы усилить группировку, которая действует на территории Курской области", – отметил Владислав Селезнев.

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