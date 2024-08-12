Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що росіяни імовірно діють на випередження. Вони мають певні застереження щодо можливості просування українських сил у напрямку Курської АЕС.

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Чим керуються росіяни

Ворог діє абсолютно раціонально та оперативно, будуючи інженерні фортифікації на тих напрямках, які вважають стратегічно важливими.

Насправді вони переймаються через те, що українське військо може рушити у бік Курської АЕС, взяти під контроль населений пункт Курчатов та відповідно атомну електростанцію для того, щоб в перспективі, на думку російського вищого військово-політичного керівництва, "обміняти" її на Запорізьку АЕС,

– пояснив військовий експерт.

Однак, на його думку, навряд чи такі плани має український Генштаб, адже на Україну у такому випадку покладалась серйозна відповідальність за безперебійну роботу Курської АЕС.

Тому сумнівно, що українські Сили оборони діятимуть так само зухвало, як і російські окупанти, коли спочатку взяли під контроль Чорнобильську АЕС, а згодом і Запорізьку,

– зазначив він.

Водночас росіяни, ймовірно, не виключають можливість наступу на Курську АЕС, тому й намагаються заздалегідь її убезпечити.

Звісно, плани Генштабу, зокрема щодо дій у Курській області Росії, відомі дуже невеликій кількості військово-посадових осіб українських Сил оборони. Однак можна припустити, що військово-політичне керівництво України розглядає різні варіанти докорінної зміни ситуацію на полі бою.

"Операція в Курській області вже має результати – ворог змушений перекидати чимало своїх ресурсів, зокрема, з півночі Харківщини для того, щоб посилити угрупування, яке діє на території Курщини", – наголосив Владислав Селезньов.

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