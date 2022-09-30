Бегут, что аж пятки блестят: ВСУ показали "тактическую перегруппировку" оккупантов возле Лимана

Украинские защитники почти завершили оцепление захватчиков в Лимане. Эксперты заявляли, что именно с него могут начать деоккупацию Луганской области. Чтобы спастись, кремлевские бойцы массово накивают пятками.

Российская армия сломя голову убегает от украинских защитников на Луганском направлении. Вражеский "спринт" зафиксировал наш беспилотник.

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"Тактическая перегруппировка" врага

На эпическом видео огромное количество воинов "второй армии мира" быстро убегает между деревьями с поля боя. Неподалеку – очень сильный дым, вероятно, после успешной атаки ВСУ.

Захватчики убегают пешком. Сломя голову бегут один за другим, оставив свою технику.

Как российская армия убегает от ВСУ: смотрите видео

По словам экспертов, российские власти боятся потерять Лиман, ведь именно с него наши воины могут начать освобождение временно оккупированной территории Луганской области.

Где находится город Лиман: смотрите карту

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ВСУ освобождают украинский Лиман: последние новости

Украинские воины перерезали поставки российской армии у Лимана. Они прорвали вражескую оборону в районе села Ставки в 10 километрах к северу от Лимана. Об этом заявили в американском Институте по изучению войны.

Украинские защитники зашли в Ямполь, что юго-восточнее Лимана. На опубликованном видео один из наших военный, стоя возле админздания, отметил: "Ну что, котики, Ямполь наш". Официального подтверждения пока нет.

У российских пропагандистов началась истерика. Соловьев кричал: "Хватит терять территории. Давайте уже по-настоящему". Кажется, захватчики его так и не услышали.

Город могут освободить от врага уже в ближайшее время. Такое мнение высказал австрийский аналитик Том Купер.

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